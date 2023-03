Olhando para as redes sociais, “vendemo-nos” como se tivéssemos vidas de sucesso. Relações de sucesso. Famílias de sucesso. E carreiras de sucesso. Mas é claro que o sucesso nas redes sociais é um produto descartável e de consumo rápido.

No entanto, o pior destes nossos “sucessos” é que eles parecem estender-se às expectativas que colocamos sobre os nossos filhos e sobre a escola. Como se não nos chegasse afirmar: “o meu filho é “só” uma criança”. Nem que tem cincos, noventas por cento e um ror de bolas verdes sendo “só” uma criança. Não! Nós queremos que os nossos filhos não sejam “só” crianças. Queremos que tenham sucesso! Muito depressa! Mesmo que, para isso, sejam crianças à pressa! Mesmo que serem crianças à pressa signifique não terem tempo para terem a vista na ponta dos dedos, para “cheirar” as coisas e para as sentir. Nem terem tempo para perscrutar, para a curiosidade e para descobrir. Ou para arriscar e para perguntar. Numa atmosfera de “sucesso obrigatório”, ou têm as respostas na ponta da língua ou têm necessidades educativas especiais.

Como é que havemos de levar os pais a aceitar que aprender implica tempo, erros e pequenos “desastres”? Como é que os havemos de fazer entender que sucessos nas notas e sucesso na aprendizagem não são sempre a mesma coisa? E que o sucesso vive debaixo da língua (não vive na ponta da língua) e é sinónimo de sabedoria? E que só quem erra e aprende com os erros se torna mais capaz de ter sucesso?

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.