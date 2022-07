Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No Domingo, por volta do meio-dia, lavravam em Portugal 38 incêndios, combatidos por 2022 bombeiros auxiliados por 625 viaturas e 17 meios aéreos. Leu bem. São números chocantes que não podem deixar de impressionar qualquer cidadão inquieto com o que se passa no país. Como é possível, ano após ano, repetirem-se estas situações vergonhosas? 625 viaturas? 17 meios aéreos? A sério que, em 2021, continuamos a apagar fogos com recurso a motores movidos a combustíveis fósseis?

As imagens são perturbadoras: aviões (aviões!) a fazerem várias viagens na bisga, ainda para mais carregadíssimos com água, a gastarem depósitos de gasolina atrás de depósitos de gasolina, sem qualquer atenção a consumos responsáveis. Ainda por cima, dois dos aviões vieram de Espanha! Até parece que é a gozar. Temos de nos perguntar se valerá a pena esta pegada de carbono só para apagar uns quantos fogos. É este o tição que queremos deixar aos nossos netos? A triste realidade é que somos uma espécie egoísta, menos preocupada em salvar a Mãe Terra e mais preocupada em salvar a terra da mãe.

