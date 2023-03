O que fez o Governo recuar será sempre um mistério. Depois da incompreensível dramatização com a ASAE em frente dos supermercados com um secretário de Estado, de terem repetido até à exaustão que em Espanha não tinha resultado – o que não é verdade – e ainda após a quase unanimidade dos economistas contra a medida, tudo indicava que o IVA zero num conjunto de produtos alimentares iria ficar pelo caminho. Não foi assim.

O IVA é um imposto regressivo, pesa mais nos mais pobres do que nos mais ricos. Uma eliminação da taxa num cabaz alimentar, temporária e reduzida que seja, reduz a desigualdade, torna menos pesada a factura do supermercado para todos os que têm rendimentos muito baixos. Beneficia igualmente os mais ricos, mas ganham também os pensionistas, com baixas ou altas reformas, que não tiveram nenhum apoio neste último pacote de apoios anunciado pelo Governo.

A questão aqui é se, com o mesmo ou menos dinheiro, o Governo não conseguiria ser mais eficiente naquilo que deve ser o objetivo em tempos de inflação: proteger os mais vulneráveis de uma perda de poder de compra que, no caso deles, pode significar não ter dinheiro suficiente para comer. O perfil desta inflação, como tem sido muito referido, é especialmente gravoso para os mais pobres, uma vez que os preços sobem a um ritmo mais elevado na alimentação e, até há pouco tempo, na energia. Tal corresponde em geral a metade ou mais das despesas familiares de quem está na base da distribuição do rendimento.

