Apanho o comboio em Algés e um jovem nos seus trintas e muitos leva na mão um livro de uma santinha e na outra um rosário. Veste mal e de cores escuras. Crucifixo de madeira feioso por cima de um pullover de malha castanho igualmente desinspirador. A figura, quando observada (porque o mais fácil é nem dar conta dela), parece um sketch do Herman com meios de produção mais económicos. Acho que alguém assim passa hoje mais despercebido porque temos menos olhos para a religião—o nosso vocabulário visual já nem uma caricatura católica topa.

Como sou protestante, o meu instinto poderia tranquilizar-me que nada naquele sacro-cidadão me dizia respeito. Não temos santinhos, não usamos rosários ou rezas fixas, por sermos de classe média somos mais susceptíveis a comprar roupas da moda, e por aí fora. Mas isso é irrelevante. Aquele cromo-beato católico no comboio tem no seu ar semi-sinistro algo que me pertence também e no qual acredito totalmente. Talvez não pensasse assim há vinte anos, mas hoje sei que é da minha equipa aquela figura meio susto, meio súplica.

Alguém que reza no meio da multidão assusta. Acreditar ficou um assunto privado mas isto é colocado em causa se um membro da claque de seminaristas exibir a sua devoção (esse sketch do Gato Fedorento da claque de seminaristas é memorável). Assusta mesmo. A religião ser privada também é o resultado de pensarmos que podemos tratar da nossa vida sem depender de Deus. Quem quiser depender dele está no seu direito desde que o faça de um modo razoavelmente higiénico, sem nos espetar rezas e rosários pelos olhos. Ora, arrepia num transporte público haver transe privado. Nessa medida, senti-me parte daquela disfunção. Quero ser também aquela figura meio susto.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.