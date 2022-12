Há 11 anos que o Café Vitória, na rua José Falcão, na baixa do Porto, abriu as portas e tornou-se um ponto de encontro para muitos. “Nem o vírus abalou a vitoriana vontade de abrir as portas e ver os sorrisos às mesas. Mas, tudo o que é bom tem um fim. E o nosso chega agora. Está na hora de arrumar a sala”, diz a equipa numa publicação nas redes sociais.

O espaço funcionava como café, bar e restaurante, sendo o seu jardim nas traseiras um dos recantos mais concorridos. “Não podemos deixar de vos agradecer terem feito tanto connosco. Vocês, os que vieram pela primeira vez e os que já tinham a mesa habitual, são aqueles que seguraram o forte todos estes anos. Esperamos que as vossas memórias sejam tão felizes como as nossas, e que recordem O Vitória com um enorme sorriso. Nós certamente o faremos”, refere a mesma publicação.

“Vai nascer um hotel?”, “O café onde discutimos panos e ideias para resistir à Troika”, “Que notícia triste, era o único café na baixa aberto ao domingo” são alguns comentários que acompanham o texto. Questionados pelo Observador sobre qual o motivo deste encerramento e qual será o futuro do espaço, os responsáveis pelo Café Vitória não deram qualquer explicação até ao momento.

O encerramento do Vitória acontece no mesmo mês que dois outros cafés históricos e emblemáticos fecharam definitivamente as portas no centro da cidade. O Café Embaixador, na Rua Sampaio Bruno, estava aberto desde 1959 e, segundo o Jornal de Notícias, foi despejado pelo senhorio chegando a acordo com este. Os 16 trabalhadores ficaram sem emprego e sem receber indemnizações, por isso o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte vai avançar com uma queixa-crime, avança o Público.

Também o Café Capitólio, na Praça General Humberto Delgado, em plena Avenida dos Aliados, aberto há 68 anos, também chegou ao seu último dia. Segundo o jornal Público, o edifício foi vendido e há quem diga que será mesmo um hotel.