Abu Zubaydah, paquistanês de 52 anos, foi o primeiro detido a ser submetido ao programa de torturas da CIA criado na sequência do 11 de setembro de 2001. Dados dos próprios EUA indicam que foi submetido 83 vezes à técnica de tortura “waterboard”, através da utilização de água e que simula o afogamento, impedindo o prisioneiro de respirar.

É conhecido como o “prisioneiro para sempre”: a libertação parece uma utopia, apesar de não ter sido acusado de nenhum crime. Inicialmente, foi acusado de ser um dos membros principais da Al Qaeda, mas os próprios EUA acabaram por admitir que o detido não pertencia ao grupo terrorista.

Durante estas duas décadas, desenhou as torturas a que foi submetido entre 2002 e 2006, num relato detalhado e abrangente sobre as técnicas brutais a que foi submetido (as descrições podem ferir a suscetibilidade dos leitores mais sensíveis). Os desenhos, 40 ao todo, foram incluídos num relatório intitulado “American Torturers: FBI and CIA Abuses at Dark Sites and Guantanamo“. Estas imagens, como escreveu o The Guardian, “dão uma visão única e marcante de um período negro da história dos Estados Unidos da América”. Os desenhos foram feitos de memória enquanto Abu Zubaydah se encontrava na sua cela e enviados depois para um dos seus advogados e homem que liderou a execução do referido relatório, Mark Denbeaux.

