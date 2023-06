Siga aqui tudo o nosso liveblog sobre o Titan

O antigo Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Barack Obama, lamentou, esta quinta-feira, que se tenha dado maior cobertura mediática ao que aconteceu com o submersível Titan do que aos barcos dos migrantes que chegam todos os dias à Europa.

“É uma situação indefensável”, caracterizou Barack Obama numa conferência da Fundação Stavros Niarchos, que teve lugar na Grécia, um país a que chegam milhares de migrantes praticamente todos os dias.

Sobre a questão migratória, o antigo Chefe de Estado indicou que não se pode “ignorar” a problemática. “Tem de se pensar sobre o que aconteceu esta semana”, sublinhando, referindo-se ao submersível Titan que teve uma “cobertura minuto a minuto em todo o mundo”.

Numa conferência que ocorreu esta quinta-feira, numa altura em que ainda não se sabia se os tripulantes do submersível estavam mortos, Barack Obama até assinalou que a cobertura mediática até se “entendia”. “Queremos que todos sejam resgatados.”

“Mas o facto que obteve muito mais atenção do que 700 pessoas que se afundaram…”, criticou logo a seguir o antigo Chefe de Estado dos EUA, tendo sido seguido por um aplauso dos presentes na conferência.

O antigo Presidente dos Estados Unidos estava a referir-se ao barco com migrantes que desapareceu no domingo sobrelotado com 750 pessoas ao largo da Grécia. Aliás, a comparação entre os dois casos começou logo a ser feita nas redes sociais na terça-feira com muitos internautas a indignarem-se pela diferença da cobertura mediática e dos esforços feitos nas operações de salvamento.

The disparity in resources allocated for the rescue & media coverage between the Greece boat disaster and the lost Titan sub leaves one speechless: “A tale of two disasters: Missing Titanic sub captivates the world days after deadly migrant shipwreck.”https://t.co/8jApdEHdo5 pic.twitter.com/3CPblVc4Az — Anuradha K. Herath (@AnuradhaKHerath) June 22, 2023