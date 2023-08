“A ave canta livre onde está presa” é o primeiro verso de um poema inédito de Fernando Pessoa que está publicado no último número da revista literária portuguesa Lote.

O poema surge com uma breve nota de Richard Zenith, autor da mais vasta e exaustiva biografia de Fernando Pessoa, finalista do Prémio Pulitzer 2022 na categoria biográfica. O escritor e investigador explica como o poema agora revelado surgiu “entre outros manuscritos, no verso de um dactilografado com um texto em prosa de Álvaro de Campos, “Novela Curta”, publicado em O “Notícias” Ilustrado, de agosto de 1929″.

A descoberta de Richard Zenith está no quarto número da Revista Lote, que foi publicado em julho. A revista literária, com ensaios e poemas, existe desde 2019 e é de periodicidade anual.

Tomás Gorjão, um dos três editores da Lote, conta à Rádio Observador como estava a ler Pessoa. Uma Biografia, obra de Zenith publicada nos EUA e Reino Unido e mais tarde editada em Portugal (Quetzal Editores), quando se lembrou de questionar o autor sobre “os muitos fragmentos poéticos de Pessoa ainda por publicar”. Zenith acedeu ao pedido e facilitou o acesso e publicação do texto inédito.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“É um rubai, que é um formato poético vindo da Pérsia. Consiste num quarteto, uma estrofe de quatro versos, em que o primeiro, o segundo e o quarto verso rimam”, explica Tomás Gorjão ao Observador. Escreve Zenith, na dita nota, que Fernando Pessoa produziu “perto de duzentos” rubaiyat.

▲ A capa da quarta edição da revista Lote, publicada em julho de 2023

A revista literária inclui ainda “uma pequena narrativa, um pequeno conto” de Fernando Pessoa que foi publicado em 1929. “É com a ajuda da datação desse texto que conseguimos aproximar ou supor a datação do poema”, adianta Tomás. Um detalhe é que a fotografia do manuscrito consta no interior da revista. Até porque, frisa Maria Brás Ferreira, também editora da Lote, “essa dimensão imagética também é importante”.

A revista Lote custa 17€ e é vendida através das redes sociais da revista. Está também disponível em algumas livrarias como a Tigre de Papel, a Snob e a Ler devagar, em Lisboa, ou na Poetria, no Porto.