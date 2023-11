Jogadora transgénero britânica abandona futebol e apresenta queixa por discriminação após adversárias se recusarem a jogar contra ela

“Como comunidade formativa e como clube credenciado na Federação é nosso dever promover um ambiente inclusivo para todos os indivíduos e respeitar as regras e linhas orientadoras da Federação”, continuou, pedindo ainda que o problema fosse resolvido “rapidamente”. E é isso que parece estar a acontecer.

À Sky News, a federação disse que já está “trabalhar com a Sheffield & Hallamshire County FA para encontrar uma solução”. “Esta questão é complexa e está em constante evolução e, tal como muitos outros organismos nacionais que regem o desporto, estamos atualmente a rever a nossa política de transgénero para o futebol inglês, a fim de garantir que é inclusiva, justa e segura para todos”.

À partida, as leis da federação dizem que a “identidade de género não deve ser uma barreira à participação no futebol”. No entanto, são precisos diversos “requisitos”, como indicado por Needham e pelo seu clube, para que os jogadores sejam selecionados.

Desta forma, todas as jogadoras com mais de 16 anos que tenham nascido com o sexo masculino e que queiram competir no futebol feminino têm de apresentar anualmente testes aos níveis de testosterona no sangue. E Needham não era a única a fazê-lo, havendo, pelo menos, mais 50 jogadoras transgénero na liga. O que pode tornar-se um perigo para as colegas, segundo os argumentos das equipas que se posicionaram contra a mais recente baixa da Rossington Main Ladies.

“Há muitas raparigas de 16 anos na nossa liga que estão a entrar no futebol pela primeira vez. É uma grande preocupação e praticamente todas as equipas da liga tomaram a decisão de se manterem unidas e de não jogarem contra Rossington por razões de segurança. Francesca está a alegar discriminação, mas não é esse o caso. Trata-se apenas de uma questão de segurança. Já disse às minhas jogadoras: ‘Não vamos jogar contra eles. Prefiro deitar fora os pontos‘”, disse, na altura, uma fonte de uma das equipas ao The Telegraph.

“As pessoas dizem: ‘São apenas alguns jogadores trans, que diferença faz?’. Bem, aqui está um jogador masculino numa equipa que afeta todas as outras da liga. São mais de 150 mulheres”, começou por dizer Fiona McAnena, diretora desportiva da associação Fair Play for Women.

“Elas não querem jogar se for injusto, se estiverem preocupadas com lesões e algumas até falam em desistir do futebol se continuar assim. Há 50 jogadores do sexo masculino aprovados pela Federação e esses são os únicos que eles conhecem. Isto afetará milhares de mulheres e raparigas no futebol”, argumentou.