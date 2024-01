Os Estados Unidos da América (EUA) anunciaram esta terça-feira que preveem mobilizar 21 milhões de dólares (19,5 milhões de euros) de investimento privado para os setores da água e saneamento em Moçambique.

De acordo com informação da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID, na sigla em inglês), responsável por distribuir a ajuda externa do Governo norte-americano, Moçambique integra o programa quinquenal de País de Alta Prioridade, lançado na segunda-feira como parte da Estratégia Global para a Água.

“Os investimentos da USAID no setor de água e saneamento em Moçambique proporcionarão acesso a serviços de água e saneamento básico a pelo menos 325.000 pessoas e a 90 escolas e hospitais. É importante ressaltar que os investimentos da USAID fortalecerão as instituições moçambicanas no acesso a água e saneamento”, refere aquela agência.

Este programa governamental foi lançado durante a visita que a administradora-adjunta da USAID, Isobel Coleman, está a realizar a Moçambique e que termina esta terça-feira.

“Em última análise, os investimentos da USAID visam mobilizar financiamento adicional do setor privado de até 21 milhões de dólares para os setores da água, saneamento e higiene”, acrescenta a agência.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A USAID sublinha igualmente que as necessidades de segurança no acesso a água, saneamento e higiene em Moçambique “são significativas” e que só em 2022 estimou-se que apenas 63% dos moçambicanos tinham acesso a serviços básicos de água.

“O setor do saneamento é ainda mais desafiador, apenas 38% da população tinha acesso a instalações de saneamento básico. Nos próximos cinco anos, a USAID trabalhará com o Governo de Moçambique para expandir o acesso a serviços e produtos de água e saneamento, e fortalecer a capacidade institucional nacional e local para gerir os recursos hídricos de uma forma resiliente e sustentável”, acrescenta a informação da agência norte-americana.

A USAID defende igualmente que esta estratégia “assinala uma nova era de colaboração e progresso” e que o apoio à água, ao saneamento e à higiene é a componente crítica da assistência “mais ampla do governo dos EUA em Moçambique”.

“O Governo dos EUA fornece mais de 812 milhões de dólares [750,3 milhões de euros] em assistência anual para melhorar a qualidade dos cuidados de saúde e da educação em Moçambique e para promover a prosperidade e estabilidade económica”, conclui.