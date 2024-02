Depois de ter feito uma transmissão ao vivo na Internet onde apareceu a torturar e a matar um gato, Scarlet Blake foi esta segunda-feira condenada pelo assassínio de um homem cujo corpo foi encontrado num rio em Oxford, Inglaterra.

Segundo o tribunal, a mulher de 26 anos tem um “extremo interesse na morte” e uma “fixação por violência”. A investigação foi conduzida pela Unidade de Crimes Graves da Polícia de Thames Valley durante três anos. O julgamento terminou três semanas depois de ter começado, com Scarlet Blake a ser considerada culpada por unanimidade. Foi condenada a perpétua, tendo de cumprir um mínimo de 24 anos de prisão.

Segundo o juiz Chamberlain do tribunal de Oxford, citado pelo The Guardian, “a decisão de matar Jorge Martin Carreno não foi uma reação a algo que ele disse ou fez, não foi um erro momentâneo, não foi uma decisão tomada com raiva ou porque as emoções a dominaram”. Para o magistrado, tudo partiu “de um plano” que Blake “estava a preparar há meses”.

O juiz acrescentou que existiam “amplas evidências” de que Blake “obteve gratificação sexual com o estrangulamento”, apesar de não existirem evidências de atividade sexual no local da morte. “Houve, portanto, uma clara motivação sexual para o assassinato. Acreditava que obteria prazer, seja sexual ou não, da experiência de matar uma pessoa. Tenho a certeza de que sentiu prazer em matar Jorge, assim como sentiu em matar o gato”, completou o juiz.

Os procuradores afirmaram ainda que Blake matou Carreno porque tinha uma “fixação pela violência e por saber como seria matar alguém”. No depoimento em tribunal, a mulher alegou ter uma personalidade fragmentada, que incluía ser uma gata, e miou perante o júri, de modo a mostrar como interagia com os amigos.

De acordo com o The Guardian, Scarlet Blake terá matado Jorge Martin Carreno, de 30 anos, em julho de 2021, enquanto este voltava para casa durante a noite. Blake encontrou-o nas ruas de Oxford, ofereceu-lhe vodka e levou-o em direção ao rio Cherwell.

Naquele local, atingiu-o na nuca com a garrafa de vodka, estrangulou-o e atirou-o ao rio, afogando-o. As câmaras de segurança captaram os dois juntos antes do crime e o corpo de Carreno foi encontrado no local poucos dias depois. Este assassinato terá acontecido quatro meses depois de Blake ter transmitido a morte de um gato nas redes sociais.