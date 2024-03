Debaixo de chuva e com Costa, Pedro Nuno promete: "Vamos derrotá-los"

Tinha acabado de ter uma arruada significativa e com impacto visual — que é o que os partidos procuram em campanha –, tanto que fez render as imagens no comício da noite, em Almada, ao dizer que tinha sido uma prova de “resistência” do PS, mas também para aproveitar e atacar à direita, que cancelou a sua arruada e foi para o Campo Pequeno: “Não precisamos de quem se esconde da chuva,mas de homens e mulheres que enfrentam a chuva pelo povo”. Durante a descida ainda houve ativistas do clima que tentaram interpelar os socialistas, mas foram desviados pela ação dos elementos da PSP que estavam no local, bem como pela organização socialista — estando Costa na arruada, estavam também presentes vários elementos do corpos de segurança pessoa do primeiro-ministro.

Ao seu lado, teve sempre António Costa que, no final da arruada, pediu uma “maioria visível no próximo domingo”, depois de no dia anterior ter ouvido o líder apelar à “maioria invisível que não está nas televisões, nem nas redes sociais”, aquela que o PS acredita ter dado a maioria absoluta a Costa há dois anos, quando as sondagens publicadas durante a campanha empatavam PS e PSD. Os socialistas apostam numa espécie de realidade oculta que, com o voto dos indecisos, pode revelar-se no domingo.