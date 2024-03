São 48 páginas nas quais o Governo tenta provar que deixou uma quantidade considerável de obra em execução ou perto de ser inaugurada, numa tentativa de não deixar os louros dessas inaugurações nas mãos do governo da Aliança Democrática que tomará posse esta semana. Aos jornalistas, esta segunda-feira (dia do último Conselho de Ministros deste governo), o Executivo distribuiu o documento a que chamou “pasta de transição pública”, e em que elenca “alguns dos projetos mais relevantes que estão em desenvolvimento nas várias áreas governativas.

O documento divide-se por 24 áreas e inclui, por exemplo, os centros de Saúde que estão em construção, os novos hospitais (Alentejo e Sintra) em “conclusão”, projetos associados ao PRR como o alargamento das vagas em creches, as escolas que estão a ser requalificadas, as casas “com obra iniciada” ou as estradas e linhas ferroviárias em requalificação. Algumas obras estão em fase de candidatura ou análise, pelo que não estarão ainda perto de serem concluídas. O documento frisa ainda que, com a entrega do estudo da Comissão Técnica Independente sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa, “a decisão sobre a localização da construção do novo aeroporto pode finalmente ser tomada pelo Governo em funções, a qualquer instante e com base na melhor informação técnica disponível”.

Veja aqui o documento na íntegra.