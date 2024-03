O ex-Presidente dos EUA Donald Trump — e que é também o candidato do Partido Republicano às eleições presidenciais deste ano — está a vender bíblias a 60 dólares, ao mesmo tempo que tenta angariar dinheiro para pagar os 175 milhões exigidos por um Tribunal de Nova Iorque.

Segundo a Associated Press, Trump lançou, na terça-feira, um vídeo em plataforma Truth Social (a rede social que o próprio criou), pedindo aos apoiantes que comprem a “God Bless the USA Bible”, inspirada na balada patriótica do cantor country Lee Greenwood.

“Feliz Semana Santa! Vamos Fazer a América rezar novamente. À medida que chegamos à Sexta-feira Santa e à Páscoa, encorajo-vos a obterem uma cópia da Bíblia ‘Deus abençoe os EUA’”, escreveu Trump, direcionando os seus apoiantes para um site que vende o livro por 59,99 dólares, cerca de 55 euros.

Esta iniciativa de Trump surge numa altura em que o magnata enfrenta um grande desafio a nível financeiro: por decisão de um tribunal de Nova Iorque, o ex-Presidente norte-americano foi condenado a pagar cerca de 450 milhões de dólares (cerca de 415 milhões de euros), num processo de fraude fiscal em que ficou provado que as empresas de Trump adulteraram declarações patrimoniais entregues a bancos, com vista a facilitar a concessão de empréstimos.

Para poder recorrer da decisão do tribunal, que continua a rejeitar, Trump terá de depositar uma caução corresponde ao valor da multa. No entanto, e uma vez que não consegue obter financiamento — alegam os advogados — , Trump não tem dinheiro para pagar a fiança. Esta segunda-feira, o tribunal acabou por concordar em adiar a cobrança dos 450 milhões de dólares, mas definiu que uma parte desse valor (175 milhões) tem mesmo de ser depositada até final da próxima semana.

Recorde-se que o candidato republicano à Casa Branca já pagou uma fiança de 92 milhões de dólares (85 milhões de euros) para poder recorrer da sentença do processo movido pela escritora E. Jean Carroll, que acusou Trump de difamação num caso relacionado com uma agressão sexual. Carroll viu um tribunal de Manhattan dar-lhe razão, no início de março.

É neste contexto, de condenações sucessivas e sem liquidez suficiente para pagar as fianças, que Trump decidiu lançar a campanha de venda de bíblias. “Todos os americanos precisam de uma Bíblia em sua casa, e eu tenho muitas. É o meu livro favorito”, disse no vídeo publicado no Truth Social.

Em fevereiro, Trump apareceu na ‘Sneaker Con’, conhecido como “maior espetáculo de ténis na Terra”, em Filadélfia, para apresentar a sua linha de ténis — dourados, com a bandeira dos EUA e um T grande de lado. Denominados “Never Surrender” (“Nunca te rendas”, em português), custam 399 dólares (cerca de 370 euros). A empresa que produz os ténis, a 45Footwear, também vende outros ténis e perfumes com a marca Trump.

Anteriormente, o ex-Presidente também entrou no mundo dos NFTs (ativos digitais que representam uma criação única), onde surge vestido de astronauta, super-herói, cowboy ou navegador. Com isto, terá faturado entre 100 mil e um milhão de dólares.