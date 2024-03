A solução de Pedro Nuno, o acordo por um fio e o preço que Montenegro pagou. Os bastidores das negociações entre PS e PSD

Passavam poucos minutos das oito da manhã quando a tese começou a correr entre socialistas: Pedro Nuno Santos ia aproveitar a reunião agendada com Luís Montenegro para propor ao líder do PSD a partilha da presidência da Assembleia da República, uma solução praticamente inédita na democracia portuguesa e semelhante àquela que é usada no Parlamento Europeu. A essa hora, no entanto, confrontados com aquilo que era, na altura, apenas um rumor, os sociais-democratas ouvidos pelo Observador atiravam-se ao ar: a proposta, a concretizar-se, era do plano do delírio, porventura inconstitucional, um absurdo. A resistência durou pouco tempo. Poucas horas depois, iriam mudar de opinião.

Segundo apurou o Observador, o grande arquiteto da solução foi mesmo Francisco Assis — mas foi Pedro Nuno Santos quem assumiu as despesas da casa. E foi preciso um esforço de aproximação entre Luís Montenegro e o líder socialista, que implicou que ambos cedessem pelo menos uns centímetros. Ainda na segunda-feira, à noite, os dois falaram ainda no plenário e combinaram encontrar-se presencialmente no dia seguinte para uma reunião — Luís Montenegro participou nela sozinho; Pedro Nuno Santos estava na sala com mais gente.

A primeira proposta dos socialistas era inaceitável para Luís Montenegro: além de ser uma presidência rotativa, o PS pretendia que ao fim de um ano José Pedro Aguiar-Branco renunciasse ao cargo para dar lugar ao candidato socialista — aceitar tal coisa, seria basicamente assumir que a legislatura só vai durar dois anos (como muitos apostam) e não os quatro supostos.

Montenegro acabaria por recusar e propor que os presidentes do Parlamento ficassem no cargo por duas sessões legislativas, os tais dois anos e meio. Pedro Nuno Santos acabou por aceitar, mas houve um processo de convencimento de José Pedro Aguiar-Branco que demorou tempo e exigiu alguma dose de esforço. Segundo apurou o Observador, o antigo ministro da Defesa não queria aceitar esta nova circunstância e ficou desagradado com tudo o que estava a acontecer — de resto, tiveram de ser alguns dos seus colaboradores mais próximos a convencê-lo.

Durante algum tempo, no entanto, pairou a ameaça de novo impasse. Como inicialmente Aguiar-Branco parecia estar irredutível, e como o PSD chegou a considerar a hipótese de forçar novamente a votação do seu candidato, os socialistas ameaçaram manter a candidatura de Francisco Assis, o que seria sinónimo de nova votação inconclusiva — por essa altura, o Chega ainda não tinha apresentado a candidatura de Rui Paulo Sousa, mas era evidente para todos que não iria ceder.

A ideia acabaria assim por ser aceite pelos sociais-democratas, perante o cenário de impasse, minutos antes de o Chega avançar com o seu candidato próprio — o que, em rigor, só reforçaria a necessidade de acordo entre PS e PSD. Ainda assim, os socialistas quiseram mais tempo e acabaram por pedir um novo adiamento da votação, que passou para a parte da tarde, depois de inicialmente ter estado prevista para o meio-dia. O objetivo era reunir a bancada para comunicar a decisão e explicar o argumentário que os socialistas passariam a usar nas horas seguintes.