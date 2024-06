Alemanha (Grupo A). O crónico candidato e a estranha veia autofágica no regresso de uma grande prova ao país

A Mannschaft, um pouco à semelhança daquilo que acontecia com o Bayern num passado recente, era uma seleção com uma matriz tirada a papel químico de perceção que se tem da Alemanha: confiável. Pode gostar-se mais ou menos, pode ser-se mais ou menos apologista, mas é aquilo que mostra. Um “sim” é um “sim”, um “não” é um “não” e nunca um “talvez”, um “deixa ver” ou um “vai na volta”. No entanto, no Bayern como na seleção, há uma espécie de veia autofágica que parece querer imperar num território que era tudo menos propício a isso mesmo e nem mesmo o facto de uma grande prova internacional voltar ao país com um grupo teoricamente “simpático” a comparar com outros acalma as hostes entre a espiral de acontecimentos.

Três exemplos: 1) uma sondagem feita pelo canal ARD que deixou Julian Nagelsmann e Joshua Kimmich em choque por uma pergunta onde se questionava sobre a necessidade de haver mais jogadores brancos a jogar pelo país (“Esta pergunta é uma loucura. Há pessoas na Europa que tiveram de fugir devido à guerra, a fatores económicos, a catástrofes ambientais, pessoas que simplesmente querem ser acolhidas… Temos de perguntar o que estamos a fazer neste momento”, comentou o técnico); 2) os comentários que se seguiram ao anúncio dos convocados sem Hummels, Goretzka, Grabry, Adeyemi ou Brandt; 3) um recente momento de tensão num treino conjunto entre Rüdiger e Füllkrug que por pouco não chegou mesmo a vias de facto.

Julian Nagelsmann, que substituiu Hansi Flick numa fase em que os jogos particulares pareciam fazer mal à seleção e tornaram-se numa espiral de derrotas, é o selecionador mais novo da competição mas é também o que terá um papel mais decisivo como técnico, mentor, conselheiro e agregador de um grupo. Jogando em casa, com um leque de jogadores que mistura experiência e juventude com qualidade e habituada a ganhar, a Alemanha é tendencialmente uma forte candidata à vitória depois das desilusões no último Campeonato da Europa (oitavos) e Mundial (grupos) mas tem uma particularidade: ao contrário de todas as outras equipas, o principal adversário da Alemanha é a própria Alemanha e a capacidade de focar no essencial.