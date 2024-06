Hungria (Grupo A). Szoboszlai e a procura do Puskás da era moderna para voltar aos bons velhos tempos

A Hungria andará sempre a anos luz das grandes seleções que teve nos anos 50 e 60, logo à cabeça por não ter um dos maiores génios do futebol como foi Ferenc Puskás. Ali, ninguém tem dúvidas – esses tempos já foram e não voltam ou não tivesse também o futebol levado uma volta de 180º que prejudicou algumas das maiores potências há mais de meio século. No entanto, a entrada de Marco Rossi, um autêntico flop como treinador que encontrou em território magiar o seu porto de abrigo (tanto que já recebeu cidadania húngara no ano passado), começou a mudar esse paradigma. Não há um Puskás a pensar, marcar e fazer a diferença, há 11 “Puskás” que correm, lutam e dão tudo para minimizarem esse gap para outros tempos.

O último Europeu serviu como exemplo paradigmático disso mesmo. A jogar o início da fase de grupos em Budapeste, a estreia com Portugal mostrou a versão mais ansiosa de quem quer muito para não ter nada. De seguida, dois grandes jogos que mantiveram a qualificação ainda em aberto entre empates com a França e a Alemanha. Essa qualificação não teve seguimento no Mundial do Qatar mas o apuramento para nova fase final do Campeonato da Europa sem sofrer qualquer derrota voltou a abrir o sonho de um apuramento para os oitavos da competição jogando no grupo da anfitriã Alemanha a par de Suíça e Escócia.

Dominik Szoboszlai, que teve esta temporada o primeiro ano de “doutoramento” em Liverpool depois da licenciatura de futebol tirada nas equipas da Red Bull (primeiro no Salzburgo, depois em Leipzig), é a grande figura de uma equipa que, até à recente derrota com a Rep. Irlanda num jogo particular, levava uma série com apenas um desaire em 18 jogos. “A sensação que tens é que estás a jogar com o Leo Messi quando estava no seu melhor”, descreveu o companheiro de seleção e guarda-redes Denes Dibusz sobre a grande figura de um conjunto muito marcado também pela personalidade de Lajos Baroti, ex-treinador do Benfica que foi o selecionador com mais tempo no cargo até à chegada do italiano Marco Rossi ao cargo em 2017.