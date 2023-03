António Lacerda Sales, ex-secretário de Estado Adjunto de Marta Temido, está alinhado com o discurso da antiga ministra e assegura que é “testemunha ocular” de que “os privados disseram presente durante a pandemia”, desvalorizando a polémica e garantido que as declarações durante o período pandémico foram “fruto do contexto”.

Em entrevista ao Observador, no programa “O Sofá do Parlamento”, Lacerda Sales deixa uma certeza: “Se fosse eleitor na capital, votaria na Marta Temido para a Câmara Municipal de Lisboa”. O antigo secretário de Estado aponta até a obra feita na cidade enquanto liderou a pasta da saúde.

No momento de greve dos médicos, Lacerda Sales defende um “choque remuneratório” no setor da saúde e apela à serenidade dos sindicatos até ao final de junho, elogiando o caminho de Manuel Pizarro, mas discordando do encerramento de urgências pediátricas.

