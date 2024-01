A música ambiente do centro comercial contrasta com o som contundente das sirenes. O sino da igreja também toca, como se nada se tivesse passado. Mas a pista de gelo está vazia, sem ninguém, cheia de fragmentos de míssil — que continuam a cair. Há um corpo no meio da rua, ensanguentado e coberto de forma improvisada com uma lona laranja, e um carrinho de bebé tombado do outro lado. Os moradores não têm dúvidas: “A vingança chegou”.

Eram 15h00 do dia 30 de dezembro de 2023. Um dia aparentemente calmo. Mas tudo mudou de repente. A Ucrânia respondia ao ataque da Rússia do dia anterior, um dos maiores desde o início da guerra, e que fez pelo menos 33 mortos e mais de 100 feridos. O alvo escolhido foi Belgorod, cidade no sudoeste da Rússia, a cerca de 40 quilómetros da fronteira com a Ucrânia. Resultado? Pelo menos 25 mortos, incluindo cinco crianças, e centenas de feridos.

Foi mesmo “o bombardeamento mais violento” da Ucrânia em Belgorod. A expressão e os relatos do cenário pós-ataque são reunidos pelo Meduza, órgão de comunicação social independente russo. Desde aí, as ofensivas não param, com notícias diárias de novos ataques. Será mesmo uma situação inédita desde o início da invasão, a 24 de fevereiro de 2022: ataques diários e repetidos da Ucrânia em território russo. Vladimir Putin sempre disse que a “operação militar especial” não iria afetar o quotidiano e a segurança dos cidadãos russos. Mas, neste início de ano, Belgorod tornou-se um exemplo falhado dessa promessa.

