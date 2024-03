Belém e São Bento fecharam relação "exemplar" com Marcelo a antever voos de Costa "ao serviço de Portugal"

Coube então a Costa explicar o que aconteceu dentro de portas, durante esta reunião final do Executivo: a avaliação da execução do PRR, tema a que Marcelo tem aludido “repetidas vezes” (incluindo para puxar as orelhas ao Governo); a aprovação na generalidade de três diplomas “indispensáveis” para que o quinto pagamento no contexto do PRR fique assegurado, relativos à orgânica da Administração Pública e mercado de capitais — matérias que agora têm de ser aprovadas no Parlamento; a estratégia nacional para as pessoas sem abrigo (outro tema caro a Marcelo) e diplomas relativos à reforma florestal.

O que o primeiro-ministro quis deixar claro, perante as acusações deixadas por Luís Marques Mendes no seu comentário na SIC (e rebatidas pelo Governo) de que o Executivo não teria aprovado com rapidez suficiente diplomas essenciais para que se recebesse a tal quinta tranche, foi que evitou, estando em gestão, “assumir compromissos definitivos” que limitem a ação do governo que se segue ou condicionar a gestão que o PSD fará sobre a Administração Pública: “O Governo não tem competências e não seria curial condicionar a organização dos órgãos de apoio ao futuro Governo”, explicou. “O trabalho de casa está feito, novo governo tem toda a liberdade para os apreciar e não partir do zero”.