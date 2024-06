"Brincar com o fogo". A jogada arriscada de Macron pode tornar Bardella primeiro-ministro, unir a esquerda ou lançar o caos

Tudo porque, como explicou o veterano especialista da Sciences Po Pascal Pérrineau, apesar de politicamente fragilizado pelo resultado destas europeias, o Presidente tinha alternativas à dissolução da Assembleia Nacional. “Para começar, podia não fazer nada e esperar. Quando a UMP perdeu as europeias em 1999 ou o PS em 2014, o Presidente não dissolveu”, resumiu ao Le Point. “Não havia nenhuma razão para Emmanuel Macron tomar esta decisão. Vinte e quatro milhões de franceses não votaram nas europeias. Qual é a pressa?”.

O desacerto é até interno, com o Renascença, partido de Macron, a manter uma posição ambígua sobre o que fazer nestas legislativas. Logo na noite de domingo, o secretário-geral do partido Stéphane Séjourné promoveu uma série de reuniões com outras forças políticas daquilo que classificou como “arco republicano” e que foi dos Republicanos (centro-direita) aos ecologistas. Segundo o Les Échos, prometeu que o partido não nomeará um candidato que defronte aqueles que estejam dispostos a trabalhar juntamente com Macron. Mas é difícil perceber como podem partidos tão diferentes concordar num candidato comum — e, logo nessa noite, os Republicanos disserem rejeitar completamente a proposta.

No dia seguinte, foi o próprio Emmanuel Macron a sondar a recetividade do campo dito “centrista”. Esta segunda-feira, o Presidente recebeu no Eliseu Séjourné e também Édouard Philippe (presidente do Horizontes, de centro-direita) e François Bayrou (líder do MoDem). Ambas as forças políticas apoiam atualmente o Renascença no Parlamento e sustêm assim o governo de Gabriel Attal, nomeado por Macron.

Esquerda quer “Frente Popular” — mas Socialistas e França Insubmissa já disputam liderança

Dificilmente há união suficiente ao centro para combater a extrema-direita, a avaliar pelos números registados nestas europeias. Razão pela qual, à esquerda, os pedidos repetem-se: “Façam uma Frente Popular”, apela o jornal Libération na sua capa desta segunda-feira — não clarificando se com ou sem o Renascença.

Os sinais ao longo desta segunda-feira, contudo, mostraram que a união entre partidos como os socialistas, o França Insubmissa (FI) e os ecologistas está longe de existir neste momento.

A meio do dia, uma das figuras destacadas do FI, François Ruffin, lançou uma plataforma de campanha onde pede essa “frente comum” à esquerda contra a extrema-direita e tenta recolher assinaturas. O líder do movimento é, naturalmente, ele próprio — muito embora o coordenador do partido seja Manuel Bompard, a cabeça-de-lista a estas europeias Manon Aubry e o fundador histórico Jéan-Luc Mélenchon.

Durante o dia, FI, Partido Comunistas e Ecologistas tiveram uma reunião para avaliar posições, mas não é certo qual o resultado. E, mais importante do que isso: o encontro não contou com a presença do Partido Socialista francês.

É que se ao longo dos últimos anos o partido mergulhou numa profunda crise, a campanha destas europeias liderada pelo carismático Raphaël Glucksmann fez os socialistas voltarem a sonhar com a possibilidade de serem a maior força da esquerda de França — afinal, ficaram a poucos pontos percentuais do Renascença.

E, na noite desta segunda-feira, Glucksmann deixou claro em entrevista à France 2 que reclama para si o cargo de líder desta “Frente Popular” de esquerda. “Não vamos refazer a Nupes”, disse, referindo-se à união que concorreu às legislativas de 2022 juntando os vários partidos de esquerda — mas que, crucialmente, era liderada não por um socialista, mas por Mélenchon.

“Há uma mudança no equilíbrio do poder. Eu lidero agora a esquerda”, decretou o eurodeputado socialista. De seguida, colocou em cima da mesa as condições que o PS impõe para essa união: apoio “inabalável” à União Europeia e à “resistência ucraniana”, rejeição das reformas nas pensões, imigração e subsídio de desemprego (propostas por Macron), aceleração da transição ecológica e “rejeição da brutalização da vida política”. “Sem essas condições, não faremos uma aliança”, garantiu.