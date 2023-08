O Chega tem quatro anos de vida, conta com cinco convenções (a caminho da sexta), três delas por imposição de decisões do Tribunal Constitucional, e está à espera para saber se vai ou não ficar de fora das eleições regionais da Madeira, exatamente devido a (mais) uma decisão do coletivo de juízes do Palácio Ratton — que vai anunciar na segunda-feira o resultado do pedido de impugnação às listas do partido.

André Ventura tem-lhe chamado “a maior perseguição a um partido desde o 25 de Abril”, o partido Alternativa Democrática Nacional (que fez o pedido de impugnação) considera que para cumprir a lei é preciso que “o Chega seja impedido de ser candidato”, mas o Tribunal Constitucional tem a última palavra num processo que já foi descartado pelo Tribunal Judicial da Comarca da Madeira. É mesmo provável que o nome do Chega desapareça do boletim de voto?

O que está em causa?

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.