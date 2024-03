Governo de combate, pensado para mini-ciclo e a pagar para ver o bluff de Ventura

Estranha noite eleitoral aquela que se viveu no Hotel Epic Santa Marquês. O PSD não vencia eleições desde 2015. E, mesmo nessas legislativas, António Costa, perdendo, deu os primeiros sinais daquilo que viria a acontecer – uma maioria alternativa de esquerda que formaria a ‘geringonça’. Quase dez anos depois, seria de esperar que o ambiente no quartel-general da Aliança Democrática, instalado em Lisboa, fosse de euforia. Não foi. Apesar da compreensível felicidade de sair das urnas com mais votos e mais mandatos do que o PS, ninguém ignora que a margem foi demasiado curta para as expectativas que se criaram, que a corrida foi demasiado renhida para o que era suposto e que o Chega será, inevitavelmente, um obstáculo demasiado pesado à governação.

Nos corredores, nas conversas informais, por telefone, dirigentes e militantes base do PSD e do CDS foram reconhecendo que, fora o cataclismo que seria uma derrota, claro, o pior dos cenários se confirmou: o próximo ciclo político será, em teoria, de grande instabilidade. O resultado ideal – uma maioria com AD e IL não se confirmou – e Luís Montenegro terá agora de fazer aprovar Orçamentos do Estado e qualquer medida estrutural no Parlamento sabendo que terá uma oposição à esquerda determinada (91 deputados, entre PS, BE, PCP, PAN e Livre, que, presumivelmente, podem chegar a 93 com os ciclos da emigração) e 48 parlamentares do Chega, que venderão caro qualquer voto a favor na Assembleia da República.

Olhando para os dados que existem (ainda faltam eleger quatro deputados), e excluindo a hipótese de haver uma moção de rejeição (Pedro Nuno Santos já disse que não o fará), para fazer passar o próximo Orçamento do Estado, Luís Montenegro precisará do voto a favor do Chega porque a abstenção não basta; isto porque a esquerda toda junta terá sempre mais deputados que AD e IL. Um bico de obra, portanto.

Para já, o que se vai percebendo no núcleo mais restrito de Montenegro é que será preciso adaptar o próximo governo às circunstâncias: será mais político do que tecnocrata, pensado para a gestão do dia a dia e para o combate, e preparado para a eventualidade de ter de ir novamente a votos daqui a um ou dois anos. Depois há outras decisões que importam tomar e que Luís Montenegro não quis esclarecer esta noite. À cabeça, saber se integra ou não outros partidos no Executivo. Se é possível assumir com relativo grau de certeza que o CDS vai fazer parte do elenco governativo, muito provavelmente já não fará grande sentido negociar com IL eventuais lugares de governo, tendo em conta que as duas forças ficaram longe da maioria à direita sem Chega.

Tendo a AD ficado assumidamente longe das perspetivas internas e externas que tinha – em termos percentuais, PSD e CDS juntos não tiveram muito mais votos do que quando concorreram separados em 2022 –, ainda não houve tempo para grandes balanços. Mas há três aspetos inegáveis: o projeto encabeçado por Luís Montenegro não disparou como se previa; o mapa eleitoral continua a demonstrar algumas fragilidades do PSD a sul – ficou atrás do Chega em Faro, Beja, Setúbal e Portalegre; e o discurso do “não é não” a André Ventura, que deveria ter servido de apelo ao voto útil e esvaziado o Chega, não surtiu o efeito antecipado. É verdade que é impossível saber que resultado teria tido Montenegro se tivesse admitido alianças com Ventura; mas a mensagem do cordão sanitário ao Chega não terá sido tão apreendida pelos eleitores como pretendiam as direções dos partidos que compõem a AD.

De todo em todo, e este é o copo meio-cheio, o PSD terá oportunidade de conseguir fazer algo que não conseguia fazer há quase dez anos: governar. À luz de qualquer critério que possa ser usado, e faltando ainda os quatro deputados dos círculos da emigração (que, à exceção de 2022, costumam ser repartidos equitativamente por PS e PSD), Luís Montenegro é o vencedor destas eleições. Apesar das declarações contraditórias que André Ventura tem feito sobre o tema, não é de esperar que o Chega apresente uma moção de rejeição ao programa de governo, o que significa que Montenegro tem condições para cumprir a outra parte do plano de sempre: governar à espera de ser derrubado e utilizar novas eleições para conquistar uma maioria reforçada, tal como fizeram António Costa (2022) e Aníbal Cavaco Silva (1987).