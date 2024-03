IL e AD estão numa relação, mas é difícil: Luís Montenegro fez ghosting a Rui Rocha

Ao contrário do que acontece à esquerda, onde se está a tornar quase irrelevante a proporção de forças entre PS, CDU, BE e Livre — desde que juntos alcancem maioria, e onde os quatro partidos têm assumido uma comunicação que quase parece combinada entre todos — à direita e no centro-direita, a AD e a Iniciativa Liberal não podem dar-se ao luxo de viver em quase lua-de-mel antecipada. Pelo contrário: Luís Montenegro porque só fica se vencer as eleições; a Iniciativa Liberal porque precisa de ter força para conseguir ser relevante e assim subir ao poder. A este drama conjugal acresce o regime do casamento: será por separação de bens (no caso, os eleitores) e a necessidade de fazer as partilhas antecipadas obriga a uma competição permanente entre AD e IL (mais dos segundos do que dos primeiros) para arregimentar indecisos.

Os argumentos de Adolfo Mesquita Nunes para trocar a IL pela AD

Não que Montenegro assista de braços cruzados à campanha da IL. Este domingo, o líder social-democrata deixou à solta Adolfo Mesquita Nunes, ex-secretário de Estado, antigo vice-presidente do CDS e uma das vozes mais respeitadas do espaço liberal – nas últimas eleições legislativas, de resto, já desfiliado do CDS, anunciou o apoio a João Cotrim Figueiredo.

O democrata-cristão não fez qualquer referência aos liberais, mas o apelo ao voto útil foi evidente: “A AD é a casa do eleitorado moderado, sensato, reformista, que teme experimentalismos, que quer liberdade e segurança, que durante décadas pagou os seus impostos e que agora não vê o retorno devido, que procura um governo que resolva, que aja, mas que o faça com responsabilidade, com sustentabilidade, com garantias. É preciso que se diga: se a AD não ganhar, se a AD não ficar em primeiro lugar, o que nos espera são mais quatro anos de socialismo”. O facto de Adolfo Mesquita Nunes, que nas últimas eleições disse que votava na IL porque tinham ocupado o “espaço do reformismo sensato”, ter falado em “experimentalismos” e “liberdade” na mesma frase não terá sido inocente. E não será exagerado reconhecer que tem um peso relevante junto de quem pode estar indeciso entre a AD e a IL.