Ana entra no gabinete médico em passo hesitante, a mala apertada contra o corpo. Este nome, que não é o seu, escolheu-o ela para ser identificada. Depois dos cumprimentos polidos, a primeira coisa que diz é “não”. Não quer tirar fotografias nem usar o próprio nome. Pensou sobre o assunto e chegou à conclusão que ia ter de lidar com demasiadas perguntas de demasiada gente. “Francamente, não me apetece.” E, ouvindo depois a sua história, percebe-se porquê: sente que passou a vida a criar e a inventar problemas para si própria e viu-se livre disso recentemente. Não quer retomar um padrão antigo e criar um problema novo onde, por agora, não existe nenhum.

“Não estarei a exagerar muito se disser que toda a vida vivi com uma depressão”, começa. “Toda a vida” nunca é coisa pouca de se dizer, mas é-o menos ainda quando, como Ana, se tem 77 anos. Pelos 20 e poucos, passou um longo período a sentir-se doente. Diz que, se fosse mais velha, talvez tivesse percebido que esta “mania de inventar doenças” era, na verdade, sintomática de ansiedade e de depressão. Como era jovem, passou um ano inteiro a fazer muitos exames com resultados normais até ouvir o médico dizer-lhe: “Vá a um psiquiatra, está deprimida.”

Iniciou um processo de psicoterapia de onde saiu, depois de centenas de sessões e vários anos, a sentir-se bem. Mas, mais anos volvidos, voltou ao mesmo. Pelos 30 começou a tomar os vários antidepressivos que não mais deixou, apesar de nunca se ter sentido livre da doença. Nos últimos três anos, apesar da medicação, piorou muito: a dita “mania das doenças” persistia, agora acompanhada de um terror com a velhice e a morte. Garante que não comia praticamente nada, tinha dificuldade em levantar-se da cama de manhã, não tinha vontade de estar com ninguém. Ser ela própria era muito difícil. Viver também.

