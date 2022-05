Lesões de crimes de guerra são "facilmente identificáveis". O relato de uma perita forense que autopsiou vítimas da Guerra dos Balcãs

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O cadáver 235 chega à sala de autópsias dentro de um saco preto. É colocado na mesa. Abre-se o fecho. É um homem, tem cabelo castanho e uma palavra tatuada no pescoço. Os dados que acompanham o cadáver indicam que estava enterrado numa vala comum, juntamente com dezenas de outros corpos — e nada mais. Idade aparente? Entre 20 e 30 anos. Na cara, alguns arranhões. As mãos estão atadas atrás das costas, foram atadas ainda antes de morrer — a folha de anotações, base do relatório final, começa a compor-se. Em cada joelho, marcas do impacto de um disparo com uma arma de fogo. É uma lesão muito comum em cenários de guerra. Tê-lo-á impedido de fugir, mas também deu origem a grandes infeções às quais não conseguiu sobreviver. Relatório de autópsia concluído: o cadáver 235 é colocado num saco novo e limpo e mantido em contentores frigoríficos até que o tribunal determine o que fazer com aqueles restos mortais.

Foi assim após a guerra dos Balcãs. É assim em cenários com múltiplas vítimas mortais — nos quais se inclui a guerra da Ucrânia — mas também em desastres naturais. É um trabalho metódico e tem de ser feito de forma sistematizada para que nada escape e para que se consiga atingir os dois objetivos: identificar os cadáveres — mais difícil nestes casos de conflitos armados — e detetar sinais da prática de crimes de guerra. O resultado traduz-se em centenas ou milhares de relatórios de autópsias, um por cada cadáver, que se vão somando à investigação que está por trás deste trabalho forense, crucial para levar a julgamento os responsáveis por crimes de guerra. “Pomo-nos na década de 20 do século XXI, estamos noutro conflito armado, o que vai acontecer? Certamente isto. O que se fez no ano 2000 vai repetir-se na Ucrânia, certamente: ir às valas comuns, fazer exumações, retirar os cadáveres e fazer-se os exames”.

Maria Cristina Mendonça é médica legista e coordena a Unidade de Intervenção Forense em Catástrofes do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciência Forense (INMLCF). Os Balcãs foram apenas uma das dezenas de missões internacionais em que participou ao longo de uma carreira de 35 anos — Costa de Marfim, República Democrática do Congo ou Colômbia também se juntam à lista. Todos eles, “cenários terríveis”, que agora vê repetirem-se na Ucrânia e que, por isso, não lhe são estranhos. Nos Balcãs, também autopsiou corpos que tinham sido enterrados por familiares nos jardins das suas casas, populações inteiras mortas em explosões ou a tiro, cadáveres encontrados meses depois nas ruas — como aconteceu em Bucha, onde as forças ucranianas só conseguiram voltar depois de um mês e meio de ocupação russa —, alguns enterrados em valas comuns, sem critério e sem qualquer tipo de proteção.