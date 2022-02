Nelas. Fogo, tiros e explosões: vizinhos já tinham alertado polícia para disparos. Suspeito não terá aceitado divórcio

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O cheiro a queimado sente-se no ar, o som dos pássaros confunde-se com o latir de dois cães Serra da Estrela que reagem à presença dos militares da GNR. Neste terreno em terra batida, situado em Vale de Medeiros, no concelho de Nelas, na manhã desta quinta-feira viam-se ainda manchas de sangue e por elas passavam vizinhos com baldes de água nas mãos ou a conduzir motas modestas. O portão de ferro verde estava coberto com a fita da Polícia Judiciária e do outro lado via-se o local do crime: um armazém em pedra completamente ardido, rodeado por um terreno de vegetação com árvores de fruto. Havia vidros no chão, numeração romana escrita nas paredes, uma escada, um atrelado e uma betoneira enferrujada.

“Ele pegou fogo a isto e depois escondeu-se ali atrás daquela janela pequena, quando os bombeiros chegaram cá e começaram a controlar as chamas não sabiam de onde vinham os tiros”, recorda um militar da GNR ao Observador na manhã desta quinta-feira, acrescentando que o dono do terreno vivia naquele “barraco”. “Pelo menos a morada oficial que tínhamos dele era aqui.”

Horas antes, no mesmo local, esteve Vítor Santos, vive em Vale de Madeiros há mais de 40 anos, mas garante que nunca viu um cenário de fogo, tiros e explosões como aquele aconteceu na tarde desta quarta-feira. “Isto é uma zona pacata e sossegada, nunca se passa nada. Estava a trabalhar, só cheguei há uma hora, mas já percebi que foi grave”, começa por dizer ao Observador pelas 21h desta quarta-feira, a caminho de casa, logo após a GNR retirar as fitas que durante seis horas limitaram o perímetro de segurança. No local, uma estrada rodeada por algumas vivendas, um homem de 62 anos provocou um incêndio, originando várias explosões, ferindo a tiro um militar da GNR e cinco bombeiros.