Notas dos debates. Quem foi melhor: Mariana Mortágua ou Inês Sousa Real, Luís Montenegro ou Rui Rocha?

Sem interrupções, mas nem por isso cordial: Mariana Mortágua e Inês Sousa Real repisaram as diferenças entre Bloco de Esquerda e PAN, com Mortágua focada não só em ir listando as próprias propostas, mas, sobretudo, em desmontar as propostas de Sousa Real. O apoio do PAN ao Governo Regional da Madeira esteve no arranque do debate e a porta-voz do BE voltou a ele para vincular Inês Sousa Real às políticas de que diz discordar. A líder do PAN procurou puxar o debate para as causas do partido — e teve espaço para isso, sobretudo quando o tema foi o clima.

O penúltimo dia de debates frente a frente arrancou com o encontro entre Luís Montenegro e Rui Rocha, inicialmente previsto para a sexta-feira passada, mas adiado devido à morte de um familiar do líder do PSD. Na SIC, Montenegro lembrou que a Iniciativa Liberal ficou fora da AD por vontade própria, enquanto Rui Rocha procurou combater o voto útil, garantindo que “a solução para o país” estava mesmo ali, naquela mesa. Em vários pontos, aliás, os dois candidatos apresentaram-se como diferentes, mas compatíveis — por exemplo, na área da justiça ou das Parcerias Público-Privadas na saúde, onde reconheceram haver “terreno comum”.

Pelo contrário, no que diz respeito à Caixa Geral de Depósitos não há qualquer possibilidade de convergência nas posição que os dois líderes defenderam: Montenegro entende que deve manter-se o banco público, a IL insiste na privatização.

Resta um único debate, e talvez o mais esperado: o frente a frente entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, os (principais) candidatos a primeiro-ministro, como líderes pelo PS e pela AD.

Mariana Mortágua (BE)-Inês Sousa Real (PAN)

Ana Sanlez — Depois do duelo entre Rui Tavares e André Ventura, ouvir um debate a arrancar com uma “nota inicial” fez temer o pior. Felizmente tratou-se apenas de Mariana Mortágua a aproveitar o seu último tempo de antena em debates a dois para falar de Navalny, do conflito em Gaza e dos “tempos sinistros” que vivemos, que Inês Sousa Real complementou com uma saudação a Diogo Ribeiro. Há lugar para tudo nestes debates. Se nos primeiros minutos parecia, de facto, que iríamos assistir a tempos de antena de dois partidos em muito semelhantes, não tardou muito até Mariana Mortágua puxar dos galões e mostrar que veio para marcar território. A líder do Bloco de Esquerda esteve sempre ao ataque, e não poupou o PAN nas suas supostas contradições, como no caso ao apoio ao Governo da Madeira. A animosidade contra um partido que roubou muitos votos ao Bloco nos últimos anos foi evidente. Sousa Real foi muito menos contundente, preferiu a tática de desfiar a lista de propostas do partido aprovadas nos últimos anos (nesta altura qualquer português já sabe que o PAN foi o partido da oposição que teve mais propostas aprovadas na última legislatura). Esteve bem no final ao atacar a proposta do Bloco sobre os juros da CGD, ao afirmar o óbvio: que a medida não pode sair do papel por ser contra as regras europeias.

Helena Matos — Desde já apresento as minhas sinceras desculpas a todas as pessoas de quem disse que falavam como se tivessem engolido uma cassette. Inês Sousa Real repete frases inteiras a uma velocidade estonteante. É uma cassette a correr em fast forward. Já Mariana Mortágua controlou o tempo e os temas. A bem da lucidez a dado momento Inês Sousa Real e Mariana Mortágua pararam de falar da transição climática e da descarbonização (assuntos de que me parece que ambas são profundamente desconhecedoras) e chegaram ao velho dilema do trabalhar a grosso ou a retalho que assola revolucionários versus reformistas: para Mariana Mortágua não faz sentido a aposta na aprovação de medidas soltas como o PAN fez na Madeira ao que Sousa Real contrapôs com a decisão do BE de votar contra o Orçamento de Estado de 2022 que na sua opinião só gerou instabilidade. No fim deste debate que foi também o último para o BE, Mariana Mortágua talvez tenha usado o seu talento para as matemáticas para calcular quantos votos terá captado esta noite entre o eleitorado do PAN.

Pedro Jorge Castro — Numa luta entre um partido em vias de extinção (o PAN) e outro em risco de encolher ainda mais e passar a caber num táxi (BE), não se desperdiçam oportunidades para conquistar votos. Mariana Mortágua, mais política e ideológica, esteve sempre ao ataque no debate contra o PAN. Inês Sousa Real não se ficou, defendeu-se de forma pragmática, elencando medidas que já conseguiu aprovar e pondo em causa medidas inconcretizáveis do programa do Bloco. Mas Mariana Mortágua foi mais eficaz a apontar as posições difíceis do PAN na Madeira e nos Açores e terá ganho aí.

Rui Pedro Antunes — Há uma parte do voto verde (alterações climáticas) e de defesa animal (na luta contra as touradas) que antes caía direitinho no Bloco, mas que o PAN foi conquistando nos últimos anos. Mariana Mortágua sabe-o e, por isso, não está para brincadeiras. Tentou, por isso, explorar aquilo que irrita mais o eleitorado de esquerda: o posicionamento do PAN ao lado da direita e o facto de nem sequer se assumir de esquerda. E foi mais-do-que-eficaz nessa estratégia. Mortágua começou por lembrar o acordo na Madeira com Miguel Albuquerque, que, que neste momento, é um património tóxico para o PAN. Depois disso atacou a descida do IRC no ponto mais sensível para o partido ambientalista: é que dessa forma, acusa o BE, o PAN também vai dar benefícios a essa gigante poluidora do grande capital: a Galp. É um argumento que a líder do BE não teve problemas em utilizar contra o PAN como se estivesse em frente ao líder da AD. Mas não ficou por aqui: ainda lembrou que o PAN viabilizou um orçamento de Bolieiro ao lado dos conservadores defensores das touradas CDS e PPM. Sem conseguir responder à altura, Sousa Real só conseguiu atingir a líder do BE quando acusou Mortágua de ter preconceito ideológico, firmando a ideia naïf de que o PAN não se preocupa com o rótulo de esquerda ou direita, mas com pessoas e animais (o que resulta com parte do seu eleitorado peace and love). Ainda assim, enquanto Sousa Real utilizava as suas alegações finais para celebrar o facto de estarem ali duas mulheres líderes partidárias a debater, Mortágua não teve contemplações e, minutos antes, disferiu outro duro golpe: “As soluções para o país estão numa maioria e na esquerda”. Ora, a “esquerda”, como a líder do BE fez questão de dizer o debate todo, não inclui o PAN.

Sara Antunes de Oliveira — O problema de quem prefere ser morno é que nunca chega para aquecer quando está muito frio e ninguém quer por perto quando está muito calor. Haverá dias, claro, em que até cai bem. Mas são poucos. Inês Sousa Real pôs o PAN nessa posição e começa a ficar claro que pode pagar um preço alto por isso. Sobretudo quando apanha pela frente uma Mariana Mortágua imparável. Se Sousa Real metralhava o debate com propostas e insuflava vitórias com um desfiar de medidas que, garantiu, só avançaram por causa do PAN, Mortágua metralhava a adversária com as incoerências e ambiguidades de um partido que acha que pode estar disponível para apoiar todos sem se comprometer com as políticas de ninguém. E isto ao mesmo tempo que conseguia afirmar-se em áreas em que o PAN devia ser mais forte, como o clima e a energia. Os eleitores descontentes do PAN devem ter percebido a dica.

Luís Montenegro (AD)-Rui Rocha (IL)

Helena Matos — Debate não vi nem ouvi, mas achei interessante assistir ao ensaio geral do que Luís Montenegro e Rui Rocha dirão na primeira reunião pós legislativas, isto, claro, se a AD ganhar as eleições e, não menos importante, se feitas as contas a AD não concluir que a IL prejudicou substancialmente os seus resultados ao não aceitar integrar a coligação. Mas, por agora, esses acertos ainda estão longe e Luís Montenegro aproveitou esta agradável conversa com o seu eventual parceiro de governo para falar para o eleitorado de centro esquerda: declarou-se contra a privatização da CGD (Rui Rocha, que esteve melhor na defesa da sua proposta sobre a baixa do IRS, aqui não foi tão eficaz a defender a privatização da CGD) e defendeu o SNS como base do sistema público de saúde. Resumindo, não aconteceu debate algum, mas sim um aproveitamento tático do tempo televisivo: o líder da AD aproveitou a presença do líder dos liberais para falar para o centro esquerda. E o líder dos liberais aproveitou para afirmar a IL como interlocutor de um futuro governo de Montenegro. Quem ganhou? Até se pode dizer que empataram. mas dou a vitória a Montenegro, seguindo o parecer de Rui Rocha, que tratou e olhou durante todo o debate para o líder da AD como o homem que manda na mesa.

Miguel Santos Carrapatoso — Rui Rocha tinha de correr atrás e não correu. O grande objetivo do presidente da Iniciativa Liberal era provar que um voto na Aliança Democrática era insuficiente e que valia a pena contar nos liberais. Não conseguiu. Foi um bom serão para Montenegro, que foi tentando provar que o programa da AD (na Saúde, na Caixa, nos impostos) é mais razoável do que o programa da IL. Uma oportunidade perdida para Rui Rocha, que nunca conseguiu sublinhar, como dizia Cotrim Figueiredo, que a IL era o “viagra” do PSD. Hoje não deu nem para chá preto. Valeu porque, numa altura em que André Ventura parece estar riscado das alianças à direita, o bom ambiente entre Montenegro e Rocha permite um voto sem remorsos na IL.

Pedro Jorge Castro — A caminho dos estúdios da SIC, Rui Rocha devia ter ouvido Phil Collins a cantar “Youcan’t hurrylove”. Em vez disso parece ter ido para o debate com Tina Turner a declamar o fantástico mas inoportuno “Let’s StayTogether”. O líder da IL disse que a solução para o país estava naquela mesa, querendo apontar a uma coligação pós-eleitoral, que põe muito em causa a recusa de se coligarem antes das eleições. Rui Rocha esteve melhor no truque dos papéis com dez pontos de entendimento, nos impostos e na Madeira. Montenegro marcou pontos na discussão sobre a Caixa e o SNS. Conseguiu não quebrar pontes para o futuro próximo, em que pode precisar da IL, mas foi mais eficaz a vender o voto útil, que acabará por seduzir muitos indecisos entre AD e IL que não queiram uma vitória do PS a 10 de março. Rui Rocha tem estado a melhorar de debate para debate, mas precisava de mais qualquer coisa para virar o jogo e arriscar perder menos eleitores. Se acabar em casamento, a IL arrisca-se a ter menos força do se tivesse aceite a coligação pré-eleitoral — a confirmar-se esse cenário, comprovará um erro estratégico.

Ricardo Conceição — Todos conhecemos aquele casal em que um termina as frases do outro e ambos são felizes assim. Há uma imagem discutida neste debate que resume esta meia hora de frente a frente: as duas faces de uma mesma moeda. Rui Rocha voltou a sacar de uma folha para entregar ao seu oponente, mas aquela mesa gigante não ajuda ao número. Luís Montenegro pegou no papel com 10 propostas, sorriu e entrou na dança. O líder do PSD foi muito claro na defesa do SNS e na manutenção da CGD na esfera pública. Duas diferenças insanáveis entre IL e AD. Mas, no final, fica esta certeza: quem no centro-direita votar na AD ou na IL saberá que as duas forças se entenderão em caso de necessidade. Nesta mesma moeda, Montenegro será a cara e Rui Rocha será a coroa.

Rui Pedro Antunes — A personagem de ficção Frank Underwood imortalizou a frase: “Se não gostas da disposição da mesa, vira a mesa.” Já Rui Rocha inaugurou um novo conceito: “Se gostas da mesa, coloca uma urna de voto no meio.” O líder da Iniciativa Liberal, com uma frase, conseguiu atirar a dois coelhos com uma única bala: atacar o voto útil do PSD e convencer eventuais indecisos entre a IL e o Chega: “A solução para o País está nesta mesa.” Rui Rocha quis mostrar que, do que depender da IL, o PS não será governo e que, para isso, pode contribuir mais do que Ventura. Se o pós-10 de março se vai decidir entre dois blocos e Montenegro mantém o “não é não” ao Chega, o líder da IL conseguiu firmar bem essa ideia. Rocha falhou onde a IL não costuma falhar: na forma. É a segunda folha A4 que atira para a mesa sem grande impacto. Como o que teve, por exemplo, a lista de organismos públicos desdobrada por Cotrim Figueiredo num debate no passado. Já Luís Montenegro não hostilizou a IL, mas lembrou que quando os liberais recusaram a coligação pré-eleitoral em Lisboa, o PSD ganhou; e quando se uniu ao PS para chumbar o orçamento de Bolieiro nos Açores, o PSD ganhou. O líder do PSD conseguiu — ao mesmo tempo que se impunha como o incontornável candidato a primeiro-ministro do bloco não-socialista (com o apoio descarado da IL) — sossegar o centro: defendeu o SNS como o pilar do sistema de saúde e que a CGD continuará pública como “válvula de segurança”. Ficou claro que o líder da IL tem um lugar à mesa, mas também que quem vai estar sempre sentado no topo é o PSD e Luís Montenegro.

