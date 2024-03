O deputado que dormiu no sofá de um amigo, o apoio familiar e o “pin” distintivo. 50 eleitos do Chega entram no Parlamento

Vai entrando e saindo da sala do grupo parlamentar com um certo à-vontade, nem parece que é a primeira vez na Assembleia da República. Por vezes, pára em frente à porta com os braços cruzados, que regularmente descruza para ir cumprimentando os colegas que passam ou para se apresentar a quem ainda não conhece. O corpo balança de entusiasmo. Ao contrário do colega ao lado, eleito pelo círculo eleitoral de Setúbal, que já está relativamente familiarizado com os cantos à casa embora também se estreie no papel de deputado, Miguel Arruda comenta com o Observador: “Eu não, é a minha primeira vez aqui. Então… vim dos Açores”.

As viagens entre a terra natal e o continente serão, para o único eleito do Chega por aquele círculo eleitoral, cada vez mais frequentes nos próximos tempos, e é provável que os cantos que agora estranha se tornem mais familiares daqui para a frente, naquela ‘casa’ e na que vier a encontrar em Lisboa. Na capital, ainda não encontrou habitação para arrendar — está no início do processo da procura — e, por isso, ficou a dormir no sofá de um amigo, não do partido mas dos tempos do exército. A ânsia do novo ‘emprego’ não lhe tirou o sono, mas está consciente que a vida daqui para a frente vai sofrer alterações.

Miguel Arruda e Nuno Gabriel, presidente da distrital de Setúbal, ambos em frente à sala onde se adivinha que venham a passar grande parte dos seus próximos tempos, apercebem-se da tentativa do Observador de abordar a mais jovem deputada da legislatura, Madalena Cordeiro, de 20 anos. sem sucesso — para poder falar aos jornalistas, tem de ter autorização de um dos assessores, Patrícia Carvalho ou Bernardo Pessanha, ambos eleitos deputados a 10 de março mas que, pelo menos por enquanto, acumulam esses cargos com as funções de comunicação. Essa autorização não chegou e Madalena pede desculpa, mas diz que não pode falar.