Alexandra Leitão, ex-ministra de António Costa e atual coordenadora do programa eleitoral de Pedro Nuno Santos, admite que o novo líder do PS estará de alguma forma condicionado pelas críticas à sua apontada impulsividade e que isso o pode estar a condicionar nos debates televisivos. Sem apontar críticas diretas, a antiga governante não deixa de assumir: “Se calhar, em alguns momentos, eu seria mais assertiva”.

Em entrevista ao Observador, no programa “Vichyssoise”, Alexandre Leitão sugere que a solução nos Açores ainda não está resolvida e que é possível que PSD e Chega ainda se venham a entender. Quanto ao que pode acontecer no continente, a socialista diz não ter razão para duvidar da palavra de Luís Montenegro em relação ao “não é não” a Ventura, mas adianta outro cenário: se o PSD precisar do Chega para governar, vai libertar-se de Montenegro e arranjar outro líder que faça essa aliança.

Quanto a uma das medidas mais polémicas do programa de Pedro Nuno Santos — a ideia de avaliar limites para os médicos que estão no SNS irem para o privado –, Alexandra Leitão recusa as críticas, que chegaram de sindicatos e do ex-ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes e fala numa tentativa de condicionar o novo líder socialista.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.