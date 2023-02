Quando finalmente os historiadores da Universidade do Minho, que colaboraram com a Comissão Independente, conseguiram aceder aos arquivos secretos da Igreja, corria já o mês de outubro de 2022. Foram longos meses de discussão que chegaram a passar pelo crivo do Vaticano, que só em junho permitiria o acesso, mas a verdade é que apenas quatro meses depois foi possível aceder aos registos individuais de cada padre suspeito, à correspondência trocada entre vários membros da Igreja e a documentos avulsos. Ainda assim as descobertas foram valiosas: as provas de como a Igreja ocultou e desvalorizou casos de abuso, nalguns casos muito recentemente.

Não foi uma tarefa fácil, como aponta o próprio relatório final apresentado esta segunda-feira pela Comissão Independente nomeada pela Conferência Episcopal Portuguesa para estudar os abusos sexuais no seio do clero, ocorridos entre 1950 e 2022. Quando foram mandatados para estudar os arquivos secretos da Igreja, em finais de março, os investigadores enviaram uma carta aos responsáveis diocesanos a pedir uma reunião. Nas reuniões, que só terminariam em maio, com o cardeal-patriarca de Lisboa, os arcebispos de Braga e de Évora e os bispos do Porto, do Algarve, de Coimbra, de Portalegre e das Forças Armadas e das Forças de Segurança procuraram mostrar a necessidade de preparar a forma como acederiam aos arquivos.

Mas esta proposta seria submetida ao crivo de Roma e o acesso aos arquivos só seria validado em junho. “Não havia qualquer obstáculo jurídico relativamente ao acesso aos arquivos secretos das dioceses, desde que o bispo respetivo o autorizasse”, lia-se na carta enviada pelo Vaticano.

