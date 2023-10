Pelos sabores do Centro de Portugal

Basta uma viagem até ao Centro de Portugal para ficarmos a conhecer aquilo de que somos feitos: bons pratos, bom vinho e doces regionais de comer e chorar por mais. Se numa casa portuguesa “fica bem pão e vinho sobre a mesa”, é caso para dizer que da Região de Aveiro a Viseu Dão Lafões, da Região de Coimbra às Beiras e Serra da Estrela, da Região de Leiria ao Médio Tejo, e do Oeste à Beira Baixa, não faltam mesas recheadas dos mais variados e típicos petiscos portugueses.

A riqueza gastronómica desconcertante e variada da Região de Aveiro resulta em grande medida de uma topografia desafiante e eclética. Nos concelhos mais vincados pela influência do mar e da ria é imperativo degustar os inúmeros pratos de peixes frescos, como são exemplo as caldeiradas de enguias ou de peixes variados, as ostras, o berbigão ou crico, como lhe chamam os locais, as ameijoas e as enguias fritas com molho de escabeche, ou os pratos em que o Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa e os seus derivados, como são exemplo as caras e os samos de bacalhau, fazem as delícias dos gastrónomos mais exigentes. No interior, os rios e a serra influíram grandemente no surgimento de iguarias magníficas.

O Leitão da Bairrada, que por muitos é considerado o Rei, é magistralmente assessorado pela vitela assada, os rojões com grelos, a lampreia e outros pratos à base de peixes do rio. Após ter usufruído de um lauto repasto, sempre na companhia dos bons vinhos e espumantes da Bairrada, nada melhor do que adoçar o paladar com os dulcíssimos Ovos Moles de Aveiro IGP, o muito macio Pão de Ló de Ovar IGP, os Pastéis de Águeda, os Amores da Curia e as várias confeções feitas à base de mirtilo.

A gastronomia de Viseu Dão Lafões é uma das características que mais distingue esta região do Centro de Portugal. Com montes e vales capazes de deslumbrar o olhar de qualquer cético, pratos como o Rancho à moda de Viseu ou o Arroz de Carqueja são apostas certas para um bom apreciador da gastronomia beirã. Propomos que, como entrada, não dispense um bom Queijo Serra da Estrela DOP. Mas o que não faltam são boas alternativas. Poderá, nesta ou noutras visitas, optar por uma Vitela Assada de Lafões ou um Cabrito da Serra do Caramulo. Acompanhe com um bom vinho do Dão!

Se, por outro lado, aquilo de que mais gosta quando viaja é de petiscar, o Queijo Serra da Estrela é a opção perfeita. Produzido na região montanhosa da serra, com leite cru de ovelha – da raça Bordaleira da Serra da Estrela ou Churra Mondegueira – é uma iguaria que detém a distinção DOP na União Europeia. Acompanhado com uma fatia de Pão de Sabugueiro, em Seia, ou “à pastor”, ou até mesmo com uma fatia de marmelada a acompanhar, esta será a estrela de todos os almoços, jantares, e até à hora do lanche. O Bucho Raiano, a Morcela da Guarda, a chouriça picante e o borrego assado, são outros dos petiscos a não perder.