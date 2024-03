PS abre porta a diálogo limitado para não deixar PSD sozinho com medidas populares e excedente nas mãos

Pedro Nuno Santos entrou no Palácio de Belém com a posição que tinha vindo a amadurecer na última semana e discutido mais em detalhe no dia anterior à tarde com a sua direção. O PS quer valorizar já algumas das carreiras da Administração Pública e, para isso, está disponível para viabilizar um orçamento retificativo da direita. Ao Presidente, o líder socialista manifestou apenas disponibilidade para negociar quatro coisas muito concretas e saiu a tentar ganhar a dianteira da iniciativa política, marcando terreno à AD e tentando antecipar as medidas mais populares, mas também a evitar ser apagado da distribuição do dinheiro que o seu Governo deixou nos cofres públicos.

A reunião com Marcelo foi longa, duas horas de duração, e pouco centrada na questão do crescimento do Chega e na influência na governação, segundo apurou o Observador. A preponderância ganha pelo partido de André Ventura nestas eleições tem pairado nos últimos dias como ameaça de instabilidade política, mas na reunião com o PS o que mais ameaçador pairou sobre as cabeças foi mesmo uma irritante vespa que entrou na sala do Palácio onde o Presidente conversava com Pedro Nuno Santos, Carlos César e Alexandra Leitão. A questão central foi o que fará o PS que abriu uma fresta para o diálogo.

Pedro Nuno não terá dito lá dentro muito diferente do que disse cá fora aos jornalistas que aguardavam pelo fim da reunião. Quando falou pela primeira vez desde a noite eleitoral, manteve que o PS “não tem uma solução de Governo apoiado numa maioria”, que “o país precisa de um Governo estável” e que não é o PS que tem condições para formá-lo. Atirou essa responsabilidade para o seu adversário: “O que se espera é que o líder da coligação apresente amanhã uma solução de Governo estável”.

Quanto a si, será “uma oposição forte e sólida”, “a alternativa democrática ao Governo da AD”, coisa que diz que não seria possível “se fosse o suporte do Governo da AD — que não será”. Aqui entrou no capítulo seguinte, o das condições de governabilidade. Ainda que esteja indisponível para ser a muleta de Luís Montenegro, Pedro Nuno também prometeu ser “uma oposição responsável“, a tal fresta negocial.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Há quatro coisas concretas em que pode ser possível o acordo e Pedro Nuno enumerou-as: valorização das carreiras dos professores, das forças de segurança, dos oficiais de justiça e localização do novo aeroporto de Lisboa. Este último ponto não é mais do que prosseguir com a linha de ter os dois maiores partidos envolvidos nas decisões sobre as grandes obras (foi o que ditou que ele mesmo tivesse de dar o dito por não dito em relação a este tema quando era ministro, com António Costa a obrigá-lo a negociar primeiro uma posição com o PSD).