Os ares que encolheram o PSOE no mapa espanhol estão a ser medidos atentamente na São Caetano à Lapa, em Lisboa. Entre os sociais-democratas, a derrota do socialista Pedro Sánchez nas eleições autárquicas e autonómicas do último domingo e a expressiva vitória de Alberto Feijóo, líder do partido irmão do PSD, alimentam a expectativa de que, também em Portugal, possa acontecer uma viragem de ciclo político à direita. Mais: depois de o primeiro-ministro espanhol ter convocado eleições legislativas para julho, é bem possível que o PP saia delas vitorioso, mas esteja obrigado a conversar com o Vox para governar; e uma aliança entre PP e o homólogo espanhol do Chega poderá servir de laboratório a Luís Montenegro.

A leitura é relativamente simples, comenta-se no PSD. Se Feijóo vencer as próximas eleições gerais espanholas, dificilmente conseguirá a maioria absoluta. A consequência mais óbvia será uma aliança com Santiago Abascal, do Vox, hipótese que o líder do PP nunca afastou até ao momento – alianças, aliás, que estão a ser negociadas em várias regiões do país para derrotar o “sanchismo”. Ora, a normalização dessa aliança entre PP e Vox poderia desarmadilhar o debate sobre qualquer eventual acordo entre o PSD e o Chega no futuro.

Os sinais emitidos pelo quartel-general social-democrata, de resto, continuam a ser ambíguos. Na quarta-feira, e depois de ter ensaiado uma demarcação progressiva em relação ao Chega, Luís Montenegro teve mais uma oportunidade para dizer taxativamente que nunca fará qualquer acordo com André Ventura. Nunca o fez. Em entrevista à RTP, desafiado a responder “Chega, sim ou não?”, o líder social-democrata voltou à fórmula original – dirá o que vai fazer mais perto das legislativas – e a dizer que tem a sua própria “estratégia eleitoral e política”. Baralhou e deu de novo, portanto.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.