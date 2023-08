Foi uma pequena conquista que serve para dar alento ao Partido Popular (PP) espanhol, mas que está longe de colocar os socialistas de Pedro Sánchez fora de jogo. O Rei Felipe VI escolheu Alberto Núñez Feijóo para que este tente formar o futuro governo de Espanha, mesmo que o líder popular não tenha assegurado apoios políticos suficientes para conseguir uma maioria de 176 deputados no Congresso. Contudo, o monarca lembrou a “tradição” de eleger o candidato mais votado para apresentar-se à investidura — e, à esquerda, não viu uma “maioria suficiente” para contrariar o costume.

Ao longo do dia, a investidura de Alberto Núñez Feijóo afiguravou-se cada vez mais provável: o PP firmou esta terça-feira um acordo com a Coalición Canária (que tem um deputado), garantiu o apoio do partido basco UPN (que também tem um parlamentar no Congresso) e viu o líder do Vox, Santiago Abascal, confirmar que os 33 membros do seu partido na câmara baixa do parlamento espanhol votarão a favor de um governo popular. Feitas as contas, são 172 deputados que suportam uma solução governativa à direita. Não os suficientes, mas a quatro de conseguirem uma maioria.

À esquerda, a decisão do Rei não apanha o PSOE de surpresa. Ainda que tenham criticado a pressa do PP em formar governo, os socialistas mudaram de rumo nos últimos dias e até nem veem com insatisfação a decisão do monarca. O partido liderado por Pedro Sánchez confia que esta será uma “investidura fake” que não terá qualquer resultado prático, a não ser mais uma derrota para Alberto Núñez Feijóo.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.