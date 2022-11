As sopas feitas pela avó em potes de barro, o leitão assado e a chanfana apurada do avô ou o bacalhau com natas inconfundível da mãe são sabores que marcam a infância de Ricardo Costa, o miúdo agitado e rebelde que entrou pela primeira vez numa cozinha à boleia de um trabalho de verão. Nasceu em Aveiro, sonhava ser jogador de futebol, mas foi durante o curso de hotelaria em Coimbra que optou pelo caminho da gastronomia.

Trabalhou em restaurantes na Madeira, Espanha e Londres, onde foi surpreendido por um atentado terrorista em 2005, e sentiu na pele o estigma e o preconceito de trabalhar em restaurantes de hotel. “À exceção de alguns sítios que são nomeados ou distinguidos mundialmente, um restaurante de hotel nunca é visto como uma referência, é sempre algo secundário e à margem do resto.”

De regresso a Portugal, o chef passou ainda pelo Hotel Vidago Palace e pelo Hotel Sheraton, no Porto, mas foi na Casa da Calçada, em Amarante, que com apenas 29 anos ganhou a sua primeira estrela Michelin, uma avalanche de responsabilidade e visibilidade que, confessa, não estava preparado para sentir. “Lembro-me que me deram a notícia por telefone às 10h e estive o dia inteiro sem contar a ninguém. Tinha aquilo entalado na garganta, tomei imenso café e transpirei muito, troquei umas três ou quatro vezes a farda.”

