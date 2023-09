Foi arqui-inimigo de Luís Marques Mendes nos tempos em que o PSD era verdadeiramente uma máquina de triturar líderes. Enfrentou-o duas vezes e por duas vezes essas disputas assumiram contornos épicos — e pessoais. Até que finalmente lhe roubou a liderança do partido, onde ficaria por apenas sete meses até dar a vez a Manuela Ferreira Leite. Hoje, quase 20 anos depois e numa altura em que o comentador da SIC assume ter vontade de entrar na corrida à sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa, não lhe poupa palavras simpáticas: “É um amigo que estimo muito e que tem boas condições para ser um candidato presidencial”, diz.

Em entrevista ao Observador, no programa “Vichyssoise”, Luís Filipe Menezes não se compromete, ainda assim, com qualquer apoio à partido. Primeiro porque diz que o debate é extemporâneo e, segundo lugar, porque falta perceber o quadro dos candidatos que se vai apresentar a jogo. Aliás, confrontado com a ideia de ter de escolher entre Marques Mendes e Pedro Santana Lopes, o antigo presidente da Câmara de Gaia ensaia uma formulação criativa: que as presidenciais também sirvam como uma espécie de primárias à direita.

Sobre o momento atual do PSD, Menezes não deixa reconhecer que Luís Montenegro está a enfrentar problemas para afirmar a agenda do partido, mas dá o benefício da dúvida ao líder social-democrata, chegando mesmo a dizer que o presidente do PSD não está necessariamente obrigado a ganhar as próximas eleições europeias e que não espera qualquer alteração na liderança do partido. “Só se a derrota for por números muito específicos”, salvaguarda.

