Um Díaz que não fez o grande ano de Sérgio: renovou, criticou, deu um murro na mesa e criou a melhor versão do FC Porto em cinco anos

“Sérgio Conceição tem mais dois anos de contrato com o FC Porto. Nem é assunto”. Numa semana que foi marcada pelos 40 anos na presidência dos azuis e brancos, e ao longo das várias intervenções públicas que teve, o treinador esteve muitas vezes presente como uma certeza do passado, do presente e do futuro. E se “Pedroto há só um”, como assumiu, o papel do atual técnico que já passara pelo clube como jogador e campeão tornou-se fundamental para o clube. “O Sérgio é o treinador mais parecido e mais obcecado por ganhar. É também o que convive pior com a derrota, tal como o Pedroto. Perder deixava-o doente. Na forma como convive com os jogadores, o Sérgio também é o mais parecido. O mais semelhante ao Pedroto, embora tendo também características diferentes, é o Sérgio Conceição”, destacou.

Em quase todos os registos históricos, são eles que estão lá em cima. Nos jogos, nas vitórias, nas presenças. E Sérgio Conceição juntou ainda outros dados, como o facto de ter marcado a maior série consecutiva sem derrotas no Campeonato do top 6 das ligas europeias, superando o Benfica a nível nacional e o AC Milan no plano internacional. Mas esta foi a época da consolidação de toda uma viragem de ciclo que começou em 2017, altura em que os azuis e brancos atravessavam o maior jejum de títulos na era Pinto da Costa e procuravam resgatar um ADN FC Porto perdido no tempo e nos insucessos. O treinador já tinha vivido épocas sem reforços, sem unidade, sem proteção para o exterior. Agora, superou outros desafios.

Ainda antes do início da temporada, Sérgio Conceição esteve próximo de sair sem que os dragões tivessem um plano B de substituição. Ficou, adiando essa vontade de um dia voltar a ter uma aventura lá fora mas com a possibilidade de lutar por títulos e andar na Champions. Depois, a meio da época, chegou a ventilar em termos internos a possibilidade de bater com a porta perante a saída de Luis Díaz, não tanto pela venda e pelos valores mas pelo timing antecipado em seis meses. Sem o colombiano, o grande abono da equipa até janeiro, reconstruiu a equipa e tornou-a ainda mais forte no plano coletivo e com mais três jogadores da formação a assumirem papel de destaque. Encontrou soluções onde nasceram problemas. E o principal problema que continua sem solução é a possibilidade de se abrirem de novo portas das principais ligas europeias para um técnico que mesmo sem chegar aos oitavos da Champions teve o seu grande ano.

A possibilidade de saída sem plano B do FC Porto e os três anos de renovação

Sérgio Conceição tinha acabado de ver a terceira goleada seguida frente ao Belenenses SAD para terminar o Campeonato, somava a 150.ª vitória na Primeira Liga e via a equipa fazer a 28.ª partida consecutiva sem derrotas na prova no final de uma época que o colocou como o primeiro treinador de sempre a acabar com 80 ou mais pontos pela quarta temporada seguida. Nem isso quebrou o silêncio, um longo silêncio de mais de três semanas do técnico que começou por causa de um castigo de 21 dias congelado pelo Tribunal Arbitral do Desporto. Mas os sinais, esses, eram evidentes: toda a família num camarote no Dragão que se ia manifestando, Pepe e Marchesín a procurarem o treinador para lhe darem um forte abraço, um olhar que também ele parecia apontar para uma despedida depois de um 2020/21 terminado só com um título.

O treinador sentia que o desgaste acumulado ao longo de quatro anos tinha chegado a um ponto de erosão onde o melhor para ambas as partes era a saída, ao mesmo tempo que procurava uma experiência europeia depois do Nantes em 2016/17 que lhe permitisse discutir títulos. O FC Porto queria renovar. Mais do que isso: não tinha um plano B preparado. Mas também sabia que, através da Gestifute, havia movimentações no sentido de levar Sérgio Conceição para a Serie A. Todas falharam: a hipótese Nápoles, que chegou a ser a mais forte, caiu (chegou Luciano Spalletti); a Lazio, outra possibilidade, apostou em Maurizio Sarri. E até uma janela possível de ser ainda aberta na Ligue 1 via campeão Lille acabou por fechar-se. Depois de uma semana de impasse, a permanência era inevitável e a questão do ordenado era a menos relevante.

Uns meses antes, Sérgio Conceição recusara uma proposta do Al Sadd que lhe renderia 20 milhões de euros em duas épocas. Mais: quando se transferiu do Nantes para o FC Porto, baixou o seu vencimento. Por isso, os dois pontos mais importantes em cima da mesa diziam respeito ao reforço do plantel, para nivelar as segundas linhas e permitir outra capacidade de jogar em várias frentes, e a uma estrutura do futebol que fosse capaz de proteger mais o técnico evitando as sucessivas guerras, despiques e castigos de que foi alvo. Pela primeira vez na era Pinto da Costa existiria um treinador a começar cinco temporadas seguidas e logo com uma renovação até 2024. Ainda assim, e ao longo nesse período, outras coisas mudaram de forma natural e Sérgio Conceição reforçava ainda mais o seu espaço e o seu peso na estrutura dos dragões no final de uma temporada onde seria menos provável de conseguir por ter ganho apenas a Supertaça.