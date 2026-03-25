Enquanto dormia…

… soube-se da notícia da morte de José Maria Ricciardi. Antigo administrador do BES e presidente do BESI, o banco de investimento do grupo, Ricciardi foi um dos maiores críticos da liderança de Ricardo Salgado. Tinha 71 anos.

Hoje vai ser mais um dia decisivo na interminável telenovela da nomeação dos juízes em falta no Tribunal Constitucional. O Parlamento vai marcar a nova e, espera-se, definitiva data para a eleição dos vários órgãos que estão dependentes da indicação de nomes por parte do Parlamento. Ontem, André Ventura assegurou que a negociação do seu partido com o PSD está fechada: dois juízes ficam para os social-democratas e um para o Chega, com o PS de fora.

Se for mesmo assim, o que fará o PS a seguir? Algumas correntes no partido pedem que isso leve a uma rutura com o governo. Mas Duarte Cordeiro defendeu ontem que saltar totalmente fora de possíveis entendimentos “é um limite que não faz sentido absolutamente nenhum”.

Há mais motivos para ebulição política no PS, que tem o seu congresso neste fim de semana:

Por um lado, a visita de José Luís Carneiro à Venezuela deixou muitos dirigentes incomodados. Por isso, Eurico Brilhante Dias, que acompanhou o líder em Caracas, sentiu necessidade de vir garantir que o PS não tem “duas visões sobre regime venezuelano”.

Além disso, uma moção que será apresentada no congresso por representantes da nova geração do partido pede que o PS se afaste de uma posição de “parceiro do Governo” e desafia Carneiro a “saltar de cima do muro do ‘nim'”.

Os Estados Unidos enviaram um plano de paz de 15 pontos ao Irão. No documento, Donald Trump exige que Teerão desista das armas nucleares, mas promete o fim das sanções. A resposta veio através de um porta-voz do exército iraniano: “Não chames acordo à tua derrota”.

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