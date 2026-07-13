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Enquanto dormia…
… o Observador relatava como em dois anos, 15 diretores distritais da Segurança Social com ligações conhecidas ao PS foram afastados e substituídos por dirigentes ligados ao PSD. Além disso, dois terços dos diretores distritais estão em funções sem terem sido avaliados pela CReSAP. O processo foi acelerado pela aprovação, em fevereiro, de uma lei orgânica para a reestruturação do Instituto da Segurança Social.
A noite passada foi marcada pela ida de Luís Neves, ministro da Administração Interna, a três canais de televisão para explicar em entrevistas a polémica gerada pela contratação a título pessoal de um empreiteiro responsável por obras em edifícios da Polícia Judiciária. O governante afirmou que revelará as faturas das obras na sua propriedade em Odemira se entender que tal é necessário e que pagou 5 mil euros ao empreiteiro para “pequenas despesas” e “fundo de maneio”.
Luís Neves teve ainda oportunidade de negar ter ameaçado André Ventura durante o debate quinzenal no Parlamento, alegações que motivaram uma publicação nas redes sociais do Chega e o partido a pedir uma reunião a António José Seguro.
E mesmo que Portugal já não esteja na competição, o Mundial 2026 continua na terça-feira, 14 com a semifinal que vai opor França a Espanha. Este ano, o jogo pode ser visto através da LiveMode, que mudou a forma de ver futebol em Portugal — e promete mudar o mercado. Mas como surgiu, quem são os seus investidores e que impacto tem no valor dos direitos desportivos? A empresa é ainda o tema da História do Dia desta segunda-feira.
O dia 14 de julho é também a data-limite para a classificação dos exames nacionais do ensino secundário, que este ano foi duramente afetada por dificuldades técnicas que levaram a uma alteração dos prazos e que, este fim de semana, fizeram com que professores ainda não chamados tivessem sido convocados para corrigir exames, apesar de só terem três dias para o fazer. Esta segunda-feira, o ministro da Educação vai reunir com os diretores escolares e a afixação das pautas está prevista para dia 17 — dia em que o PCP o quer levar ao Parlamento.
E se ainda não ouviu, não perca o primeiro episódio do novo Podcast Plus do Observador, O Candidato Perfeito.
Nesta newsletter encontra o que precisa para começar o dia bem informado. Já sabe que, ao longo do dia, temos todas as notícias sempre atualizadas no jornal, na rádio e nos nossos canais no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Para descontrair, há desafios novos no Sudoku e no AbraPalavra.
Tenha uma boa segunda-feira e uma excelente semana.
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Ciência
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O planeta a arrefecer? Parece contra-intuitivo nestes dias de imenso calor, mas é o que explica terramotos como os da Venezuela. Só que falamos do interior do planeta, bem para lá do vemos e tocamos.
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Relações
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Go'morning, old chaps. Esta semana falamos de fazer fretes na relação, do chatgpt inventar mentiras e do barulho que o Gui faz a assoar-se. Não estão a perceber. É uma barulheira. Devia ser ilegal.
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Economia
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Liderar a distância é uma prática aconselhável e aceitável? O líder não deveria estar no terreno para conhecer de perto o que se passa na organização? Há casos de sucesso.
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Saúde
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A Joana Ramos criou o seu negócio aos 25 anos… e vocês ouvem isto e pensam, ok, uma jovem influencer… deve ser cosmética. É quase… a Joana abriu uma funerária e o motivo é... especial.
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Religião
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Para crentes e não crentes, Jesus de Nazaré mudou o rumo da história da humanidade e até marcou o início da contagem do tempo. Mas quem foi este homem? O novo episódio de "As Histórias da Bíblia".
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Governo
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Luís Aguiar-Conraria é chamado de novo a fazer contas perante os dados do INE sobre a população residente. Têm influência sobre todas as contas, mas será assim tão importante?
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O QUE SE PASSA LÁ FORA
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DESPORTO
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OPINIÃO
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Comecei em Julho de 1976, vi muito e assisti a transformações radicais, mas quero seguir inquieto e não conformista, até por não querer que o jornalismo se suicide como às vezes parece tentado a fazer
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É que o ódio, por vezes acompanhado da difamação, é um vento que sopra de vários quadrantes, incluindo o dos auto-designados anti-racistas, pois trata-se de algo que é transversal na nossa sociedade.
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Foram estas elites WEIRD a impor progressivamente a sua visão do mundo e a sua ética da autonomia, aprovando uma agenda progressista desenfreada em múltiplas áreas
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Os nacionalismos recolocam uma questão: que configuração teria a Europa se os nacionalismos, as identidades etnolinguísticas e as memórias territoriais históricas recuperassem centralidade política?
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Mandante "achava que podíamos ter levado mais" peças, disse um dos detidos pela suspeita da invasão ao museu em outubro de 2025, quando joias históricas foram roubadas.
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A modelo checa de 53 anos e o empresário de 49 têm três filhos em comum. Na cerimónia, marcaram presença cerca de 50 convidados.
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Casas Reais
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Dom Bertrand de Orleans e Bragança não reconhece o matrimónio entre o seu sobrinho Rafael de Orleans e Bragança e Margherita delle Piane. A noiva não integra nenhuma casa real.
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Festival teve dois dias esgotados e vai encerrar com o regresso dos Buraka Som Sistema aos palcos.
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Morte do ator neozelandês foi anunciada pela família na sua página de Instagram. Estrelou em Jurassic Park, em O Piano e na série Peaky Blinders.
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