… o Observador relatava como em dois anos, 15 diretores distritais da Segurança Social com ligações conhecidas ao PS foram afastados e substituídos por dirigentes ligados ao PSD. Além disso, dois terços dos diretores distritais estão em funções sem terem sido avaliados pela CReSAP. O processo foi acelerado pela aprovação, em fevereiro, de uma lei orgânica para a reestruturação do Instituto da Segurança Social.

A noite passada foi marcada pela ida de Luís Neves, ministro da Administração Interna, a três canais de televisão para explicar em entrevistas a polémica gerada pela contratação a título pessoal de um empreiteiro responsável por obras em edifícios da Polícia Judiciária. O governante afirmou que revelará as faturas das obras na sua propriedade em Odemira se entender que tal é necessário e que pagou 5 mil euros ao empreiteiro para “pequenas despesas” e “fundo de maneio”.

Luís Neves teve ainda oportunidade de negar ter ameaçado André Ventura durante o debate quinzenal no Parlamento, alegações que motivaram uma publicação nas redes sociais do Chega e o partido a pedir uma reunião a António José Seguro.

E mesmo que Portugal já não esteja na competição, o Mundial 2026 continua na terça-feira, 14 com a semifinal que vai opor França a Espanha. Este ano, o jogo pode ser visto através da LiveMode, que mudou a forma de ver futebol em Portugal — e promete mudar o mercado. Mas como surgiu, quem são os seus investidores e que impacto tem no valor dos direitos desportivos? A empresa é ainda o tema da História do Dia desta segunda-feira.

O dia 14 de julho é também a data-limite para a classificação dos exames nacionais do ensino secundário, que este ano foi duramente afetada por dificuldades técnicas que levaram a uma alteração dos prazos e que, este fim de semana, fizeram com que professores ainda não chamados tivessem sido convocados para corrigir exames, apesar de só terem três dias para o fazer. Esta segunda-feira, o ministro da Educação vai reunir com os diretores escolares e a afixação das pautas está prevista para dia 17 — dia em que o PCP o quer levar ao Parlamento.

E se ainda não ouviu, não perca o primeiro episódio do novo Podcast Plus do Observador, O Candidato Perfeito.

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