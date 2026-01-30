Enquanto dormia… … O Observador testemunhava a situação limite que se vai vivendo em Leiria. A luta pela luz e pela internet, a falta de acesso a água, as casas estraçalhadas, as árvores arrancadas do chão, os postes tombados e um autarca sem mãos a medir. “A cada dia há mais tensão em Leiria. O limite vai esgotar-se”, desabafa Gonçalo Lopes. A tragédia que se abateu sobre aquela cidade e as horas críticas depois da tempestade são também tema do podcast “A História do Dia“. Um olhar também sobre a situação em Figueiró dos Vinhos. Este concelho, muito afetado pelos incêndios de 2017, ficou sem eletricidade, sem comunicações e, em alguns casos, sem água. As perspetivas são tudo menos animadoras. “Não há uma coisa que não aconteça”, chegou a ouvir o Observador. Esta tragédia marcou inevitavelmente a campanha presidencial. António José Seguro foi visitar as zonas afetadas sem chamar a comunicação social. André Ventura optou por agendar campanha para Leiria com jornalistas. Ambos dizem recusar aproveitamento político da situação. Dois estilos opostos para Belém num cenário de estragos e “horror”. Nessa frente, uma novidade: Henrique Gouveia e Melo vai votar em António José Seguro. Ao longo da campanha, o almirante fez várias críticas ao socialista, a quem chamou de “cházinho”, “sapo reciclado”, “líder fraco” e “miss mundo”. Agora, endossa-o por entender que é “um voto útil ao serviço de Portugal”. Foi o último dos candidatos a fazê-lo. Também António Ramalho Eanes saiu em defesa de Seguro. A lamentar ainda a morte de João Canijo, aos 68 anos. O desaparecimento do realizador foi confirmado pela produtora Midas e as causas da morte ainda estão por apurar. Filmou o realismo das relações humanas e fez do cinema o espelho de um país. Venceu um Urso de Berlim e deixa dois filmes por estrear. Nesta newsletter existe mais informação essencial para começar o dia. O Observador vai continuar a atualizar todas as notícias no jornal, na rádio e nos canais no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Como distração existem ainda os jogos Sudoku e AbraPalavra.