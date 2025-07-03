Enquanto dormia…

…Traçávamos o perfil da discreta juíza que tem pela frente a partir desta quinta-feira o maior julgamento da sua carreira: o processo Operação Marquês. Aos 52 anos, quase a completar 20 anos na magistratura, Susana Seca será acompanhada pelas juízas Rita Seabra e Alexandra Pereira no coletivo do Juízo Central Criminal de Lisboa, com o desafio de julgar pela primeira vez em Portugal um ex-primeiro-ministro por corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais: José Sócrates, que já apresentou mais de 100 recursos, reclamações e incidentes.Doze anos depois de abertura do inquérito, vamos acompanhar ao minuto (e com desenhos) todos os desenvolvimentos do mega processo, no qual mais 20 arguidos respondem em tribunal por um total de 117 crimes económico-financeiros. Depois das 10h00, o tema do dia é debatido no Contra-Corrente.

Na corrida às candidaturas presidenciais, a retirada de cena de Augusto Santos Silva abre a porta a Sampaio da Nóvoa. Já com António José Seguro no terreno, à esquerda intensificam-se as conversas sobre a viabilidade da candidatura e este é visto como o momento para o antigo reitor avançar. Será esta a “personalidade independente oriunda da sociedade civil” capaz de unir toda a esquerda? Eduardo Ferro Rodrigues, antigo líder do PS, é o primeiro socialista a expressar apoio a Nóvoa, que se mantém em reflexão sobre as presidenciais.

À direita, depois de ter revelado, numa entrevista ao Observador, que está a ponderar uma candidatura à Presidência da República e de ter assumido o “conforto” que teria se recebesse apoio do partido liderado por André Ventura, o Major-general Isidro Morais Pereira cancelou a reunião com o Chega que tinha marcada para esta quinta-feira, recusando explicar decisão.

Outras eleições presidenciais no horizonte, outros possíveis regressos. Há muito que Luís Filipe Vieira era apontado como uma hipótese mesmo quando ninguém falava ainda nesse cenário. Mas nos bastidores, o antigo presidente dos encarnados esteve sempre omnipresente. Com Rui Costa ainda em reflexão, Vieira tem a máquina a postos para avançar.

Em Wimbledon, Nuno Borges continua a fazer história. Após o triunfo frente a Francisco Cerundolo, o tenista português, 37.º do ranking mundial, venceu britânico Billy Harris num dos principais campos de torneio britânico e alcançou pela primeira vez a terceira ronda. A partir de hoje, as atenções viram-se também para o Euro 2025 Feminino.

Os ataques dos israelitas que vivem nos colonatos construídos na Cisjordânia têm aumentado ao longo das últimas semanas. Na aldeia de Kafr Malik, norte de Ramallah, dezenas de colonos chegaram com pedras e cocktails Molotov e três palestinianos acabaram mortos pelas IDF . O relato é dos enviados especiais do Observador.

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