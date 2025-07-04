O que explica que uma grávida tenha perdido o bebé depois de ter ido a cinco hospitais com queixas de dores? A Direção Executiva do SNS diz que não detetou nenhuma falha, mas o caso ainda está a ser investigado. Neste especial , olhamos para o percurso, as indicações recebidas e a linha do tempo de tudo o que aconteceu .

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