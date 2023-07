Queremos viver melhor? Enquanto cidadãos de um país, membros de uma comunidade será que queremos mesmo viver melhor? Vários povos viram-se perante esta pergunta (desafio) e nem sempre os cidadãos que os compunham responderam afirmativamente. Um caso especial foram os Irlandeses que, se até à década de 60 seguiram uma política proteccionista e monopolista decorrente da nacionalização das empresas, rapidamente mudaram de rumo. A partir dos anos 60, a Irlanda fechou empresas públicas que não produziam, liberalizou a economia, abriu-se ao comércio externo e apostou na educação universitária, a par do ensino técnico. Se há 100 anos a Irlanda era dos países mais pobres da Europa, actualmente é um dos mais ricos do mundo.

A Irlanda beneficia de um sistema fiscal com baixas taxas de imposto e isso é possível porque o endividamento público foi, em 2022, de apenas 44,7% do PIB, abaixo dos 60% previstos no Tratado de Maastricht. Foi essa boa gestão dos dinheiros públicos, a que se somam as notáveis qualificações dos irlandeses (derivadas de um sistema de ensino de excelência, nomeadamente na área tecnológica), que deu lugar ao investimento estrangeiro e ao natural aumento dos salários. A Irlanda não realizou campeonatos europeus de futebol, não construiu estádios que ficaram vazios, não fez exposições universais nem se prepara para organizar um campeonato mundial de futebol. Nenhum governo irlandês foi na cantiga que este tipo de investimentos, de despesa, produz riqueza. Pelo contrário, consideraram que a riqueza e a melhoria de vida dos irlandeses decorria do trabalho, do rigor, da poupança, do capital, do investimento e da educação. Foram estes os princípios, e os investimentos, que prezaram.

A partir de certo momento, os irlandeses, num processo que cada um tomou individualmente, por si e em interacção com familiares, amigos, colegas, vizinhos, no âmbito da comunidade política, até se formar uma maioria sólida, escolheram viver melhor com as implicações que isso tem no que diz respeito à responsabilidade que a decisão acarreta. Viver melhor não é fácil porque pressupõe trabalho e consistência.

