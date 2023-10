No primeiro álbum lançado em liberdade, Sérgio Godinho cantou que “só há liberdade a sério quando houver [….] a paz, o pão, habitação, saúde, educação”. Desde Maio de 1974, o país conheceu transformações tremendas, a começar pelas liberdades políticas e de expressão que são, em minha opinião, as mais importantes. O momento que atravessemos é, contudo, um dos politicamente mais delicado desde o início da democracia. Em primeiro lugar, provavelmente nunca como agora houve uma maior disjunção entre as expectativas da população e aquilo que o país tem para lhes oferecer. É evidente que o país já foi muito mais pobre. Todavia, os jovens de hoje comparam Portugal com a Europa rica. O resultado não é bonito. Em segundo lugar, tal como todos os anteriores, o regime deixou-se conduzir a um beco sem saída. As elites, e, penso, em grande medida, o povo, estão perfeitamente conscientes que é difícil manter o statu quo por muito mais tempo. Uns por falta de ideias e de talento, outros pelo medo atávico à mudança, fazem tudo o que podem para reformar o país.

Em 2015, António Costa chegou ao poder com base numa fantasia: a austeridade que o país conhecera nos anos anteriores fora, em boa parte, uma escolha da direita neoliberal que pretendia, acima de tudo, empobrecer o país. O equilíbrio em que o governo de Costa assentou baseava-se numa premissa: todas as variáveis exógenas tinham de correr de forma quase perfeita para ocultar o trilema político que o governo enfrentava. Qual é esse trilema?

Imaginem um triângulo em que cada ponta representa um objectivo político e económico que, idealmente, deve ser cumprido. Por constrangimentos do mundo real que seriam redundantes explicar aqui, apenas dois desses objectivos podem ser cumpridos em simultâneo. Esses três objectivos são: (1) cumprimento estrito das regras orçamentais Europeias; (2) entrega de benefícios específicos a classes sociais e profissionais (por exemplo, funcionários públicos e pensionistas); (3) investimento público para manter os serviços públicos de saúde, educação, habitação a entregar bens públicos a toda a população, independentemente em quem tenha votado e do seu valor para a coligação eleitoral. A resposta a António Costa a este trilema foi simples. A bancarrota de 2011 e o consulado de Passos Coelho mudaram para sempre o ethos da política portuguesa. Mesmo que seja vilipendiado pela língua de pau do governo e das elites de esquerda, a cultura política defendida pelo governo de Passos Coelho quanto ao défice e à dívida venceu e tornou-se dominante. Costa nunca arriscaria o incumprimento do objectivo número um. A Europa – que mantem o regime e as elites rentistas ligadas à máquina – nunca mais poderia apanhar Portugal em incumprimento.

