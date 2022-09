Os sinais da próxima recessão económica na área do euro e nos Estados Unidos vão-se acumulando. No início de setembro, ao comunicar o aumento das taxas de juro na área do euro, o BCE anunciou também um abrandamento significativo da atividade económica para o final de 2022 e início de 2023. Nessa altura, o BCE reviu em baixa o crescimento do PIB de 2023 para apenas 0,9%. Na semana passada, o banco central alemão anunciou uma queda acentuada da atividade económica para os próximos seis meses, devido aos cortes de fornecimento de energia pela Rússia. Na quinta-feira passada, o banco central dos Estados Unidos reviu em baixa as previsões do PIB para 2023 de 1,7% para 0,2%, sugerindo que será praticamente inevitável uma recessão.

As declarações de Vladimir Putin, na semana passada, tornaram ainda mais incerto o desfecho da guerra na Ucrânia. Neste contexto de incerteza, os consumidores e os investidores retraem-se, adiam decisões, e aumenta a probabilidade de uma crise económica.

A evolução das economias caracteriza-se por uma sucessão de períodos de crescimento, seguida de períodos de crises. Estes ciclos de expansão e recessão podem ser mais longos ou mais curtos. As quebras do PIB e o aumento do desemprego nas recessões podem ser mais ou menos acentuados. A recessão global de 2020, que resultou da pandemia Covid-19, foi curta e seguida de uma recuperação rápida. Mas esta recuperação também poderá ter sido muito curta. Uma nova recessão aproxima-se e é provável que uma redução do PIB coincida com taxas de inflação ainda elevadas (em torno dos 5%) e com taxas de juro a aumentar. A tão temida estagflação.

No caso da economia portuguesa, a confirmar-se, será a 5ª recessão do século XXI. Até 2021, a economia portuguesa registou quatro recessões, representadas na figura pelas barras cinzentas. De acordo com os dados do Comité de Datação dos Ciclos da Economia Portuguesa da Fundação Francisco Manuel dos Santos, presidido por Ricardo Reis, Professor na London School of Economics, no período 2002-2021, a economia portuguesa esteve em recessão em 21 de 80 trimestres. Dito de outra forma, nas últimas duas décadas 25% dos anos foram de crise.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.