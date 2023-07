A vida é um hashtag. Ou cabe num e se propaga por milhões ou desaparece rapidamente entre os pixels da existência como se nunca tivesse vindo ao mundo.

A estreia simultânea de dois dos filmes mais caros do ano, motivada por guerras de contraprogramação entre estúdios, resultou num frankenstein mediático chamado #barbenheimer. Com direito a verbete na Wikipédia e tudo, que o define, e bem, como “um fenómeno da internet”, essa nova forma de existir num estado algures entre o gasoso e coisa nenhuma e, porém, capaz de erguer e derrubar heróis e vilões como nunca antes na História.

A forma como isto começou não deixa de ser curiosa e, até certo ponto, de alguma justiça poética: a Universal já tinha programado a estreia de “Oppenheimer”, o novo filme de Christopher Nolan acerca do criador da bomba atómica, para dia 20 de Julho de 2023, quando a Warner, que Nolan abandonou aqui há uns anos, anunciou “Barbie” para a mesmíssima data. O processo natural seria que um roubasse espaço mediático ao outro, que se fizessem concorrência e que, no fim, na hora de escolher o que fazer com o seu dinheiro e o seu tempo, o espectador optasse por ver um em detrimento do outro – e que vencesse o melhor (o melhor comunicador, como é óbvio. Porque, nas guerras mediáticas, ser ou não o melhor intrinsecamente, não importa nada).

