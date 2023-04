Há umas horas que a Eugénia se interpõe entre mim e o que quero escrever. A Eugénia atende o telemóvel a qualquer hora (a Eugénia não tem o direito a desligar). A Eugénia enfrenta adjuntos em fúria. A Eugénia assina a fundamentação da crítica do ministério das Infraestruturas à forma como o ministério das Finanças despediu a CEO da TAP e sobretudo a Eugénia surge como a tábua de salvação de um ministro de cabeça perdida: “Liga imediatamente à Eugénia. Imediatamente.” – ordenava João Galamba ao seu adjunto com o desespero de quem antecipa que o pior está para vir. A Eugénia em questão é chefe de gabinete de João Galamba, mas, de certo modo, representa os homens e mulheres dessa massa que, para o melhor e o pior, rodeia os ministros.

Incapaz que estou de me libertar da Eugénia só me resta portanto trazer a Eugénia para dentro do meu texto. Sim, Eugénia eu ligo-te logo que possa e tu explicas-me preto no branco como pode um simples adjunto, como era o caso de Frederico Pinheiro, ter acesso a informação de tal forma reservada que se chamou o SIS para reaver o seu computador. De caminho Eugénia (desculpa que te trate por tu, mas o ministro impôs o estilo tu cá tu lá e não sou eu que o vou contrariar, conhecedora que estou da forma como nesse ministério se enfrenta quem os contraria), podes então, Eugénia. ver o que está registado no teu computador sobre o episódio do anúncio dos dois aeroportos por Pedro Nuno Santos & Hugo Mendes em meados do ano passado? Obrigada, Eugénia, há muito por explicar nesse caso e creio que me podes dar uma ajuda. E, agora, que já deves ter com que te entreter, passemos ao que me interessa e que basicamente se resume a isto: por mais negativa que seja a apreciação que se tenha sobre o desempenho do actual Governo não podemos aceitar que António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa recorram à criação de um facto – a dissolução da AR – que os libertaria do confronto com as suas responsabilidades na situação que vivemos.

Não duvido que um governo de gestão e um clima de campanha eleitoral são o que de melhor se pode oferecer ao PS neste momento. Em menos de uma semana o PS estaria em estado de luta contra o fascismo por interposto Chega: referir o atraso de ano e meio na portaria que leva José Sócrates a tribunal logo será designado como “fazer as mesmas perguntas que o Chega”. Denunciar os números da mortalidade infantil será fazer a política do Chega. Denunciar a esmagadora carga fiscal equivalerá a ficar igual a André Ventura… Ao falhar como projecto governativo, o PS agarra-se ao paradigma da luta contra os fascismos O fascismo passado, o fascismo presente e o fascismo futuro tornaram-se vitais para o PS.

