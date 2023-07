Conforme se esperava, o Relatório da CPI TAP não trouxe novidades. Traz recomendações ao Governo e às empresas públicas, algumas das quais não alinhadas com o conteúdo do Relatório. Abriu-se agora um período em que os partidos podem apresentar propostas de alteração. Tudo indica que será aprovado na CPI, exclusivamente com os votos favoráveis do PS.

Se fizéssemos uma análise custo-benefício ao funcionamento da CPI obviamente que chegaríamos a um VAL negativo. Na parcela dos custos deveríamos incluir, entre outros, as 3271,3 horas da remuneração dos deputados na CPI (número de reuniões a multiplicar por tempo médio e pelo número de deputados), referentes às expectáveis 39 reuniões ordinárias (fora as reuniões de mesa e de mesa e coordenadores), o custo dos seus assessores e dos serviços da AR de apoio à CPI, o custo de oportunidade do tempo de todas as personalidades ouvidas em comissão, o custo da preparação destas audições (dos próprios, dos advogados, etc.). Do lado dos benefícios incluímos sobretudo dois: o da fiscalização política do governo pela AR, nomeadamente a clarificação das ineficiências do seu modus operandi, e um melhor conhecimento do exercício da tutela política das empresas públicas. Visto que os custos já estão “afundados” conviria, se possível, maximizar os benefícios.

É importante recordar que o problema da tutela política das empresas públicas (EP), e das nomeações para as suas administrações é crucial para Portugal, não apenas do ponto de vista financeiro, mas do serviço público que devem prestar. A alta carga fiscal que hoje temos, que se associa a uma elevada dívida pública e a um fraco crescimento económico deriva, numa parte não despicienda, de um laxismo de décadas quer nas nomeações feitas de boys sem competência para os cargos (ainda se lembram do desconhecimento dos contratos SWOP?) quer na ausência de tutela política dessas empresas.

