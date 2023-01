A abrir, as minhas desculpas pelo título em estrangeiro. A culpa é do meu (eu diria ligeiro, mas por certo vários familiares discordarão) distúrbio obsessivo-compulsivo, que me impele a fazer trocadilhos sempre que uma oportunidade se apresenta. E mesmo quando a oportunidade não se apresenta, eu obrigo-a a apresentar-se, para a oportunidade se habituar a conviver com as pessoas.

Foi o que sucedeu hoje, na sequência da subida ao palco do Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, numa conferência de Cristina Ferreira em que a apresentadora falou, de forma emocionada, dos seus sapatos Louboutin. Quem nunca se emocionou com calçado, que atire a primeira pedra. De preferência não para dentro do meu sapato, porque, por acaso, estava neste instante a recordar, com saudade, um par de chanatos ortopédicos que tive na terceira classe e gostava de não ser interrompido nesta minha evocação.

A verdade é que foi refrescante ver uma orgulhosa proprietária dos tais sapatos da sola vermelha a conviver com um político neste enquadramento. Dado que da última vez que ouvimos falar de tal circunstância foi na tomada de posse da ex-secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, e no fim ficámos a arder com 500.000 euros de indemnização à ex-administradora da TAP, também ela assumida fã dos calcantes Louboutin.

Ainda a propósito do título em inglês. E o príncipe Harry, hein. É verdade que já aqui o mencionei a semana passada, mas hoje merece reforçado destaque, este Cristino Ferreiro da indústria livreira. Então não é que a biografia do príncipe, chamada Spare (sobresselente, em português) é já um dos livros mais vendidos de sempre. Eu, por acaso, quando ouvi que tinha sido lançada uma biografia chamada Spare imaginei que fosse do Jorge Jesus. Pensei que se tratava da biografia do técnico, na qual ele se considerava, como é óbvio, um super treinador. Daí o Spére. De “super”. Spére. Soa-me bastante a “super”, naquele já famoso dialecto que é o Jorge Jesuês. Spére, a biografia do Rei Jorge Jesus.

